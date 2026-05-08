Doug French prendra sa retraite le 30 juin 2026 après une incroyable carrière de 30 ans chez TELUS

Gopi Chande nommée future chef des services financiers de TELUS

VANCOUVER, BC, Le 8 mai 2026 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui que Doug French, chef des services financiers de l'entreprise, prendra sa retraite le 30 juin 2026 après 30 années exceptionnelles au sein de la société. Dans le cadre du processus rigoureux de planification de la relève de TELUS, Gopi Chande, actuelle chef des services financiers de TELUS Numérique et de TELUS Santé, occupera le poste de chef des services financiers de TELUS à compter du 1er juillet 2026. M. French agira à titre de conseiller jusqu'au 31 juillet pour assurer une transition harmonieuse et demeurera président du conseil d'administration de notre société de sites sans fil, Terrion.

« Les innombrables contributions de Doug au succès de TELUS au cours de sa carrière exceptionnelle ont été tout simplement extraordinaires, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Pendant trois décennies, Doug a influé de façon substantielle sur la réussite financière de notre organisation, affichant un parcours inspirant, passant de gestionnaire des finances à chef comptable, puis à contrôleur d'unité d'affaires, pour finalement occuper pendant 10 ans le poste de chef des services financiers, un rôle dans lequel il est hautement respecté. Doug a été un partenaire incroyable et, en joignant notre talentueuse équipe de direction, il a permis à TELUS d'obtenir les résultats opérationnels et financiers de premier plan à l'échelle mondiale qui font la réputation de l'organisation. De plus, son approche stratégique de la gestion de la dette - garantissant une durée moyenne jusqu'à l'échéance de la dette à long terme de près de 15 ans à un coût moyen pondéré concurrentiel de 4,77 % - a fourni l'assise financière nécessaire pour soutenir l'expansion de notre réseau à large bande de prochaine génération et des services 5G et PureFibre, notamment par l'achat de licences de spectre et le déploiement national crucial de TELUS PureFibre. Doug a également supervisé des fusions et acquisitions clés; a dirigé d'importantes activités sur les marchés des capitaux; et a soutenu des initiatives essentielles en matière d'efficience et d'efficacité des coûts, pour n'en nommer que quelques-unes. Sans surprise, étant donné ses racines profondes dans nos opérations financières, Doug est reconnu pour son leadership à l'égard des normes comptables internationales, ainsi que pour posséder la plus grande expérience parmi tous les chefs des services financiers du secteur des télécommunications canadiennes. Ce qui est peut-être le plus inspirant, c'est la façon dont Doug défend la conviction de longue date de TELUS voulant que, pour réussir en affaires, nous devons faire le bien dans nos collectivités. Fait notable, Doug a été le cadre délégué mondial de notre groupe de ressources appuyant les membres de l'équipe qui s'identifient comme LGBTQ2+ pendant sept ans; il a participé à nos Journées du bénévolat annuelles chaque année depuis leur création il y a vingt ans; et il a également siégé au Comité d'investissement communautaire de TELUS pour la région du Grand Toronto et Hamilton. Il est clair que Doug laisse un héritage vraiment exceptionnel qui restera gravé dans le cœur et l'esprit des membres de l'équipe et des investisseurs pour les années à venir. Au nom de toute notre équipe, j'exprime ma profonde gratitude à Doug pour sa carrière remarquable et je lui souhaite le meilleur alors qu'il entame le prochain chapitre de sa vie, durement gagné et amplement mérité. »

Darren Entwistle poursuit : « Nous sommes très heureux d'accueillir Gopi au poste de chef des services financiers de TELUS. Au cours des 16 dernières années, Gopi a fait preuve d'un leadership stratégique et financier exceptionnel et elle s'est bâti une réputation de conseillère de confiance et de défenseure de notre organisation. En tant qu'actuelle chef des services financiers de TELUS Numérique et de TELUS Santé, elle apporte une expertise financière approfondie, une solide compréhension de notre stratégie et une expérience éprouvée dans ce rôle important. Cette transition planifiée reflète la force de notre bassin de leaders et assure une constance en ce qui concerne la stratégie financière, les priorités d'allocation du capital et la trajectoire de croissance à long terme de TELUS. »

« Je fais écho aux sentiments de Darren en remerciant Doug pour son leadership exceptionnel, ajoute Victor Dodig, président et chef de la direction désigné. Au cours de mon mandat au sein du conseil d'administration de TELUS, j'ai appris à connaître et à estimer Doug, qui s'est avéré être un chef des services financiers exceptionnel ayant contribué à offrir des résultats financiers constamment solides à TELUS. De même, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Gopi au cours des derniers mois et, grâce au processus d'entrevue rigoureux, j'ai pleine confiance en son leadership hautement compétent. Dans les mois à venir, je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec elle et le reste de l'équipe alors que nous honorerons l'héritage de Doug et continuerons d'exécuter notre stratégie de croissance, en offrant une valeur à long terme aux clients, aux collectivités et aux investisseurs de TELUS. »

« Ce fut un privilège d'occuper le poste de chef des services financiers chez TELUS au cours des 10 dernières années, couronnant trois décennies de carrière marquées par une croissance et une transformation importantes, déclare Doug French. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à Darren pour sa vision, son soutien et sa collaboration indéfectibles au cours de nos années de travail ensemble. Je suis incroyablement fier de ce que notre équipe a accompli, notamment la création d'une culture et d'une efficacité opérationnelle au service de nos clients, de nos collectivités et de nos investisseurs. La transition qui s'amorce s'appuiera sur la solide assise financière que nous avons créée. Avec Gopi au poste de chef des services financiers, je suis convaincu que TELUS est bien positionnée pour un succès continu dans les années à venir. L'équipe de TELUS a été et continuera d'être une partie importante de ma famille. »

« Je suis honorée d'assumer le rôle de chef des services financiers de TELUS, signifie de son côté Gopi Chande. Je suis impatiente de travailler en étroite collaboration avec Doug au cours des prochains mois pour faire progresser nos priorités stratégiques et notre solide discipline financière. Notre entreprise a un bel avenir et je suis très enthousiaste à l'idée de soutenir la croissance et l'innovation continues de TELUS. »

Au cours de ses 16 années chez TELUS, Mᵐᵉ Chande a fait preuve d'un leadership stratégique et financier exceptionnel. Notamment, en tant que chef des services financiers de TELUS Numérique, elle a guidé l'évolution financière de l'entreprise en tant que société cotée en bourse à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York jusqu'à sa privatisation en 2025. Tout au long de son parcours, Mᵐᵉ Chande a occupé des postes de plus en plus élevés soutenant des secteurs d'activité essentiels à l'échelle de l'organisation, notamment celui de vice-présidente, partenaire d'affaires pour les équipes PureFibre, Service à la clientèle et Technologie de TELUS. Avant sa nomination au poste de chef des services financiers de TELUS Numérique, elle était trésorière de TELUS, responsable de la trésorerie, des fusions et acquisitions, des régimes de retraite, des relations avec les investisseurs et du vaste portefeuille de développement durable de TELUS.

Mme Chande apporte à ce poste son expérience de chef des services financiers au sein d'une société ouverte et plus de 30 années d'expertise financière, dont 10 années chez KPMG où elle a dirigé des services d'audit et de conseil pour de grandes entreprises technologiques, notamment Netflix et SAP. Elle est comptable professionnelle agréée (FCA) et membre « fellow » (FCPA) depuis 2022. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Doug French tout au long de sa carrière chez TELUS, Mme Chande est bien placée pour assurer une transition de leadership harmonieuse et efficace.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

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Steve Beisswanger

Relations médiatiques de TELUS

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Ian McMillan

Relations avec les investisseurs de TELUS

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SOURCE TELUS Communications Inc.