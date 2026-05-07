Cette nouvelle technologie de sécurité aide à protéger les enfants, les chauffeurs et les collectivités grâce à une vue à 360° plus intelligente autour de chaque véhicule

VANCOUVER, BC, le 7 mai 2026 /CNW/ - TELUS et Powerfleet, un chef de file mondial en solutions de logiciels-services d'intelligence artificielle des objets (IAdO), ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à offrir sur le marché canadien une technologie de sécurité des véhicules évoluée, propulsée par l'IA. Cette collaboration permet à TELUS de lancer au Canada Vision 360, une solution de sécurité efficace qui utilise l'intelligence artificielle et plusieurs caméras pour fournir aux chauffeurs de véhicules commerciaux une vue complète en temps réel autour de leur véhicule, ce qui les aidera à prévenir les accidents.

Respect des nouvelles normes de sécurité fédérales

Ce lancement survient à un moment important, alors que Transports Canada met en œuvre la première exigence fédérale du genre au monde, selon laquelle tous les nouveaux autobus scolaires devront être équipés de systèmes de visibilité périphérique d'ici novembre 2027. Grâce à ce partenariat, TELUS aide les commissions scolaires et les exploitants de parcs de véhicules à prendre une longueur d'avance sur ces nouvelles normes de sécurité avec une technologie conçue pour mieux protéger les enfants et les piétons.

« Nos clients ont besoin d'outils proactifs pour s'adapter à un cadre de sécurité en constante évolution », a déclaré Jodi Baxter, vice-présidente, Intelligence artificielle, services mobiles et Internet des objets, à TELUS. « En nous associant à Powerfleet pour ajouter Vision 360 à notre gamme de solutions liées aux parcs de véhicules et actifs connectés, nous bonifions notre offre de télématique grâce à des analyses fondées sur l'IA. Ce lancement vise à répondre directement aux besoins des propriétaires de parcs de véhicules au Canada pour qui la sécurité et l'efficacité opérationnelle sont des priorités. »

Des routes plus sûres, une technologie plus intelligente

Vision 360 agit comme une paire d'yeux supplémentaire pour les chauffeurs. En réduisant les angles morts et en repérant les dangers potentiels, elle aide les chauffeurs à prendre des décisions plus sécuritaires en temps réel. Voici les principales capacités de cette technologie :

Visibilité à 360 degrés : fournit une vue complète autour de tout le véhicule

fournit une vue complète autour de tout le véhicule Identification des dangers : alerte les chauffeurs de la présence de gens, de cyclistes ou d'obstacles à proximité

alerte les chauffeurs de la présence de gens, de cyclistes ou d'obstacles à proximité Sécurité accrue : aide à réduire le risque de collisions et à améliorer la sécurité routière globale grâce à une rétroaction en temps réel.

La solution Vision 360 s'appuie sur la télématique vidéo optimisée par l'IA de Powerfleet ainsi que sur l'infrastructure de réseau de pointe et la capacité de distribution à grande échelle de TELUS. Bien qu'elle ait été conçue pour répondre aux besoins particuliers des autobus scolaires, la plateforme s'adapte facilement à tous les secteurs de parcs de véhicules. Aujourd'hui, ce partenariat a une très grande empreinte opérationnelle, servant 2 500 clients de Powerfleet.

Une incidence réelle là où ça compte le plus

Selon les données de Powerfleet, ses systèmes de sécurité optimisés par l'IA ont démontré leur capacité à réduire les incidents de collision de jusqu'à 60 pour cent. L'analyse de Powerfleet indique en outre que ces améliorations en matière de sécurité peuvent se traduire par des avantages économiques tangibles, notamment des réductions potentielles des coûts d'assurance allant jusqu'à 25 pour cent et un rendement du capital investi estimé à 10:1 grâce à la réduction des incidents et des réclamations.

« Notre solide partenariat avec TELUS repose sur une vision commune de l'utilisation de la technologie pour résoudre des problèmes complexes dans le secteur », a déclaré Steve Towe, chef de la direction de Powerfleet. « En combinant notre expertise de pointe en matière de logiciels-services d'IAdO avec la connectivité et la présence sur le marché de TELUS, nous offrons des outils évolués propulsés par l'IA pour aider les parcs de véhicules canadiens à protéger leur personnel et leur rentabilité. »

Conçue pour les collectivités canadiennes

En associant la technologie d'IA évoluée de Powerfleet au réseau fiable de TELUS, cette solution est conçue pour être déployée à l'échelle du Canada, soutenant la gamme diversifiée de véhicules qui assurent le déplacement des collectivités au quotidien.

Un avenir plus intelligent et plus sûr sur la route

Ce partenariat reflète l'engagement de TELUS à utiliser la technologie pour créer des collectivités plus sûres et plus connectées. Grâce à Vision 360, les chauffeurs et les organisations au pays ont désormais accès à un niveau accru de visibilité et de protection, ce qui permet à chacun de se rendre à destination en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur les solutions de gestion de parcs de véhicules de TELUS, visitez www.telus.com/powerfleet.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 161 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,85 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, consultez telus.com ou suivez @Darren_Entwistle sur Instagram.

À propos de Powerfleet

Powerfleet (Nasdaq : AIOT; JSE : PWR) est un chef de file mondial dans le secteur des logiciels-services d'intelligence artificielle des objets (IAdO) pour les actifs mobiles. Powerfleet unifie les activités commerciales grâce à l'ingestion, à l'harmonisation et à l'intégration des données, peu importe la source, et fournit des renseignements exploitables pour aider les entreprises à sauver des vies, à gagner du temps et à économiser de l'argent. La philosophie de Powerfleet transcende notre écosystème de données et notre engagement envers l'innovation; notre approche axée sur les personnes permet à nos clients d'apporter des améliorations concrètes et durables à leurs activités. L'entreprise a son siège social au New Jersey, aux États-Unis, et compte des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez www.powerfleet.com. Powerfleet est cotée principalement au Nasdaq Global Market et fait l'objet d'une inscription secondaire au tableau principal de la Bourse de Johannesburg (JSE).

Personne-ressource pour les médias :

Amy Turner, Relations médiatiques de TELUS

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SOURCE TELUS Communications Inc.