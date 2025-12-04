Le prospectus préalable de base est accessible sur SEDAR+ et le supplément de prospectus y sera accessible pour le placement en $ CA dans un délai de deux jours ouvrables

VANCOUVER, BC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix du placement de deux séries de billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe d'un capital global de 1,5 G$ US (collectivement, les « billets américains »).

Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe de série C échéant le 9 juin 2056 d'un capital global de 800 M$ US porteront initialement intérêt au taux de 6,375 % par année, qui sera rajusté tous les cinq ans à compter du 9 juin 2031 à un taux annuel correspondant au taux de rendement des bons du Trésor américain à cinq ans, majoré d'un écart de 2,694 %, à la condition que le taux d'intérêt ne soit pas rajusté au-dessous de 6,375 % pendant toute période d'accumulation de l'intérêt de cinq ans. Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe de série D échéant le 9 juin 2056 d'un capital global de 700 M$ US porteront initialement intérêt au taux de 6,625 % par année, qui sera rajusté tous les cinq ans à compter du 9 juin 2036 à un taux annuel correspondant au taux de rendement des bons du Trésor américain à cinq ans, majoré d'un écart de 2,515 %, à la condition que le taux d'intérêt ne soit pas rajusté au-dessous de 6,625 % pendant toute période d'accumulation de l'intérêt de cinq ans.

Les billets américains sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets, TD Securities et Wells Fargo Securities. La clôture de ce placement est prévue le 9 décembre 2025 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

TELUS a également annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix du placement de deux séries de billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe d'un capital global de 800 M$ CA (collectivement, les « billets canadiens »).

Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe de série CAT échéant le 9 juin 2056 d'un capital global de 400 M$ CA porteront initialement intérêt au taux de 5,375 % par année, qui sera rajusté tous les cinq ans à compter du 9 juin 2031 à un taux annuel correspondant au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans, majoré d'un écart de 2,470 %, à la condition que le taux d'intérêt ne soit pas rajusté au-dessous de 5,375 % pendant toute période d'accumulation de l'intérêt de cinq ans. Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe de série CAU échéant le 9 juin 2056 d'un capital global de 400 M$ CA porteront initialement intérêt au taux de 5,875 % par année, qui sera rajusté tous les cinq ans à compter du 9 juin 2036 à un taux annuel correspondant au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans, majoré d'un écart de 2,555 %, à la condition que le taux d'intérêt ne soit pas rajusté au-dessous de 5,875 % pendant toute période d'accumulation de l'intérêt de cinq ans.

Les billets canadiens sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Marchés des capitaux CIBC, BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD. La clôture de ce placement est prévue le 9 décembre 2025 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Une partie du produit net du présent placement de billets américains et de billets canadiens servira à financer l'offre publique de rachat, qui a été lancée le 4 décembre 2025, visant le rachat au comptant d'au plus 500 M$ (le « montant de rachat maximal ») des billets à 3,95 % de série CAB échéant en février 2050, des billets à 4,10 % de série CAE échéant en avril 2051, des billets à 4,40 % de série CU échéant en janvier 2046, des billets à 4,40 % de série CL échéant en avril 2043, des billets à 4,70 % de série CW échéant en mars 2048, des billets à 2,85 % de série CAF échéant en novembre 2031 et des billets à 4,75 % de série CR échéant en janvier 2045 en circulation de TELUS (l'« offre publique de rachat »). TELUS a le droit, à sa seule discrétion, d'augmenter ou de réduire le montant de rachat maximal, ou de renoncer à ce montant. TELUS entend utiliser le reste du produit net des placements qui n'est pas affecté à l'offre publique de rachat pour rembourser l'encours de la dette, y compris rembourser la totalité des billets à 3,75 % de série CV échéant en mars 2026 d'un capital global de 600 M$ en circulation de TELUS ainsi qu'à d'autres fins générales de l'entreprise.

Les billets américains seront décrits plus en détail dans le supplément de prospectus se rapportant au prospectus préalable de base simplifié daté du 4 décembre 2025, qui sera déposé par TELUS auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre d'une déclaration d'inscription préalable sur formulaire F-10. Les billets américains ne sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada, sauf dans le cadre d'opérations dispensées des exigences relatives au prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Les billets canadiens seront décrits plus en détail dans le supplément de prospectus se rapportant au prospectus préalable de base simplifié daté du 4 décembre 2025, qui sera déposé par TELUS auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Les billets canadiens ne sont pas offerts aux États-Unis ni aux résidents des États‑Unis.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ni désapprouvées par une autorité en valeurs mobilières du Canada ou des États-Unis, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ni sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus.

On peut obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et des suppléments de prospectus relatifs au placement des billets américains et canadiens déposés auprès des autorités en valeurs mobilières des États-Unis et du Canada, respectivement, de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510 W. Georgia St., 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 0M3 (téléphone : 604 695-6420). Des exemplaires de ces documents sont, ou seront, disponibles en version électronique sur le système Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval, administré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« EDGAR ») à www.sec.gov et sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« SEDAR+ »), à www.sedarplus.ca, selon le cas. Les investisseurs doivent lire le prospectus préalable de base simplifié et les suppléments de prospectus avant de prendre une décision d'investissement. L'accès au supplément de prospectus et au prospectus préalable de base ainsi qu'à toute modification apportée à ceux-ci est fourni conformément à la législation en valeurs mobilières concernant les procédures permettant de donner accès à de tels documents.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant les placements de billets et l'offre publique de rachat, dont la date de clôture prévue et l'utilisation prévue du produit net des placements. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes intrinsèques concernant notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. L'échéancier et la date de clôture des placements et de l'offre publique de rachat indiqués plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et mis à jour dans notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars CA et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 160 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans les expériences client numériques et les transformations numériques axées sur l'avenir, qui apportent de la valeur à ses clients à l'échelle mondiale. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars CA en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

[email protected]

Relations avec les médias

Steve Beisswanger

[email protected]

SOURCE TELUS Corporation