VANCOUVER, BC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - TELUS Corporation est la première entreprise de télécommunications canadienne à atteindre son objectif en se procurant 100 % de l'électricité nécessaire auprès de sources renouvelables ou à faibles émissions, en date du 31 décembre 2025. S'appuyant sur ce jalon, TELUS a dévoilé son nouveau cadre de transition climatique , une feuille de route exhaustive pour atteindre la carboneutralité d'ici 2040, tout en contribuant à la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone.

« À TELUS, nous croyons que la réussite de l'entreprise et la gestion environnementale vont de pair. L'atteinte de notre objectif de 2025 de nous procurer entièrement de l'électricité nécessaire auprès de sources renouvelables ou à faibles émissions témoigne de l'engagement sans précédent de notre équipe à améliorer la santé de la planète tout en favorisant une économie plus robuste », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « Pour démontrer une fois de plus son leadership mondial et son engagement continu envers la création d'un monde plus durable, TELUS investit dans des solutions bénéfiques pour la nature qui soutiennent la restauration et la résilience des écosystèmes, de même que ses efforts de réduction des émissions, afin de laisser la planète en meilleure santé et plus résiliente qu'auparavant. Nous aidons notamment les clients à réduire leur empreinte environnementale au moyen de solutions virtuelles et de connectivité, notamment le soutien à la clientèle en ligne, les soins de santé virtuels et la collaboration numérique. Atteindre notre objectif en matière d'électricité renouvelable démontre que des objectifs ambitieux en matière de climat sont à portée de main lorsqu'ils sont soutenus par une action stratégique. »

En 2025, TELUS s'est vu appuyer par l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour des objectifs climatiques complets (par rapport à un plan préliminaire de 2019) qui contribuent à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, notamment :

Atteinte de la carboneutralité tout au long de sa chaîne de valeur, par l'intermédiaire de sources directes (portée 1), indirectement par la consommation d'électricité (portée 2) et indirectement par la chaîne de valeur de TELUS (portée 3) d'ici 2040

Réduction absolue de 46 % des émissions opérationnelles (portée 1 et 2) d'ici 2030

Réduction absolue de 85 % des émissions de portée 1 et 2 d'ici 2033

Réduction absolue de 46 % des émissions de portée 3 provenant des voyages d'affaires et des déplacements domicile-travail des employés d'ici 2030

Réduction de 75 % par million de dollars de produits d'exploitation des émissions de portée 3 provenant des biens et services achetés, des biens d'équipement et de l'utilisation des produits vendus d'ici 2030

D'ici 2028, 65 % des fournisseurs de TELUS en termes de dépenses auront également établi leurs propres objectifs approuvés par l'iSBT

Dans la continuité des 25 années d'efforts de TELUS pour la durabilité, le cadre pour la transition climatique décrit la prochaine phase de son engagement à protéger la planète pour les générations futures, en abordant la réduction des émissions et la résilience climatique grâce à cinq piliers stratégiques interconnectés :

Activités commerciales : Décarboner l'infrastructure du réseau et les bâtiments grâce à l'électricité renouvelable, aux réseaux TELUS PureFibre et 5G écoénergétiques (jusqu'à 85 % plus efficaces que les réseaux de cuivre traditionnels), à l'électrification des véhicules et aux programmes d'adaptation aux changements climatiques

Décarboner l'infrastructure du réseau et les bâtiments grâce à l'électricité renouvelable, aux réseaux TELUS PureFibre et 5G écoénergétiques (jusqu'à 85 % plus efficaces que les réseaux de cuivre traditionnels), à l'électrification des véhicules et aux programmes d'adaptation aux changements climatiques Chaîne d'approvisionnement : Inciter les fournisseurs à fixer des objectifs fondés sur des données scientifiques et à mettre en œuvre des audits ESG et une diligence raisonnable afin de réduire les émissions de la chaîne de valeur

Inciter les fournisseurs à fixer des objectifs fondés sur des données scientifiques et à mettre en œuvre des audits ESG et une diligence raisonnable afin de réduire les émissions de la chaîne de valeur Produits et services à faibles émissions de carbone : Réduire les répercussions sur l'environnement grâce à une conception responsable des produits, à des normes d'efficacité énergétique et à la participation au programme d'Accord volontaire sur l'efficacité énergétique (CEEVA)

Réduire les répercussions sur l'environnement grâce à une conception responsable des produits, à des normes d'efficacité énergétique et à la participation au programme d'Accord volontaire sur l'efficacité énergétique (CEEVA) Mobilisation des parties prenantes : Collaborer avec les fournisseurs, les pairs du secteur, le gouvernement et les collectivités pour stimuler une action climatique transformationnelle

Collaborer avec les fournisseurs, les pairs du secteur, le gouvernement et les collectivités pour stimuler une action climatique transformationnelle Réduction des émissions à l'extérieur de notre chaîne de valeur et protection de la nature : Favoriser la réduction des émissions au-delà de la chaîne de valeur de TELUS grâce à des solutions de télétravail, à des soins de santé virtuels, à la gestion intelligente de l'énergie et à l'agriculture de précision; investir dans des solutions fondées sur la nature, notamment en plantant activement plus de 25 millions d'arbres à ce jour

À la suite du lancement du cadre aujourd'hui, TELUS prévoit de dévoiler un plan complet de transition climatique dans le courant de l'année qui décrira des stratégies de résilience climatique et proposera des voies détaillées pour atteindre son objectif de carboneutralité, en mettant particulièrement l'accent sur la réduction des émissions de portée 3 dans l'ensemble de sa chaîne de valeur.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T) (NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de socio capitalisme. TELUS Santé améliore plus de 160 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à plus de 1 600 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

