VANCOUVER, BC, le 5 janv. 2026 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que plusieurs membres de son conseil d'administration et de son équipe de la haute direction, y compris Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, ont acquis, en novembre et en décembre, un total de 357 090 actions supplémentaires de TELUS sur le marché libre, ce qui témoigne de sa confiance envers la proposition de valeur attrayante de TELUS et ses perspectives de croissance à long terme.

Collectivement, les cadres supérieurs de l'équipe de la haute direction et du conseil d'administration de TELUS détiennent un total d'environ 2,4 millions d'actions ordinaires de TELUS au 31 décembre 2025. De plus, depuis 2024, et en fonction de ses activités antérieures de 2010 à 2015, Darren a reçu l'intégralité de sa rémunération sous la forme d'actions de TELUS, ce qu'il prévoit de continuer à faire au cours des prochaines années. Cette ferme harmonisation des intérêts entre l'équipe de direction, le conseil d'administration et les actionnaires de TELUS renforce l'engagement de la Société à créer une valeur durable pour ses actionnaires.

La Société a également indiqué qu'elle avait acheté à des fins d'annulation 2 299 753 de ses actions ordinaires sur le marché libre à un prix moyen de 17,3932 $ par action ordinaire, excluant les commissions, ce qui représente une réduction de 18 % par rapport au cours moyen des actions de TELUS négociées au cours des 12 derniers mois. Ces achats font partie des 500 millions de dollars d'actions ordinaires que TELUS est en droit d'acheter à des fins d'annulation sur une période de 12 mois à compter du 17 décembre 2025 dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPRCNA ») annoncée le 15 décembre 2025.

Les rachats d'actions dans le cadre de l'OPRCNA reflètent la conviction de la Société que le cours de son action actuel ne reflète pas les solides fondements d'affaires de TELUS ni ses occasions de croissance importantes. Les rachats dans le cadre de l'OPRCNA ont été effectués avec discipline et s'ajoutent au programme de désendettement de TELUS et à l'engagement de la Société à éliminer systématiquement le programme de réinvestissement des dividendes (« RRD ») à prix réduit à compter du premier trimestre de 2026. En particulier, les excellents résultats opérationnels et financiers de TELUS, combinés à la confiance de la Société à générer une croissance importante du flux de trésorerie disponible à un taux de croissance annuel composé d'au moins 10 pour cent jusqu'en 2028, permettent à TELUS de progresser sur sa trajectoire de désendettement en avance sur le plan prévu. Plus précisément, TELUS a pour objectif d'atteindre approximativement 3,3 fois ou moins le ratio de la dette nette par rapport au BAIIA ajusté à la fin de 2026, et d'avancer à 3,0 fois à la fin de 2027.

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'au rendement financier et opérationnel de TELUS Corporation. « TELUS », « nous » et « l'entreprise » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci. Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils incluent, notamment, les énoncés relatifs à nos objectifs et à nos priorités stratégiques ainsi que nos stratégies pour les atteindre et nos priorités stratégiques, y compris les énoncés contenus dans le présent communiqué au sujet de notre plan de désendettement, de son échéancier, de nos occasions actuelles de monétisation, du calendrier et du montant d'élimination de la réduction dans le cadre de notre RRD, de même que nos objectifs de croissance du flux de trésorerie disponible, nos projections du ratio de couverture des dividendes en découlant, les avantages prévus de l'OPRCNA et le nombre d'actions ordinaires qui seront finalement acquises dans le cadre de l'OPRCNA et à de tels prix. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les informations concernant nos objectifs financiers sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2025 et pour des années subséquentes ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces énoncés présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur nos hypothèses actuelles, notamment des hypothèses relatives à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Par conséquent, le présent communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et aux conditions et doit être lu conjointement avec les facteurs de risque et les hypothèses énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2024, et mis à jour dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2025, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.com ) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov ). Les décisions relatives au dividende trimestriel sont prises par notre conseil d'administration selon la situation et les perspectives financières de l'entreprise.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

