VANCOUVER, BC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS » ou l'« entreprise ») a confirmé aujourd'hui le rachat de la totalité des billets de série CV, assortis d'un taux de 3,75 %, en circulation d'une valeur de 600 millions de dollars canadiens, arrivant à échéance le 10 mars 2026 (numéro CUSIP : 87971MBC6), comme annoncé initialement le 16 décembre 2025. Le rachat a été financé au moyen du produit de l'offre de TELUS, présentée en décembre 2025, de billets subordonnés de second rang à taux fixe-fixe (« billets hybrides »), dont le produit de 2,9 milliards de dollars canadiens amassés a été appliqué au remboursement de la dette.

« Cette offre de rachat témoigne de notre approche disciplinée en matière de gestion du bilan et de notre engagement à consolider nos bases financières, a déclaré Doug French, vice-président à la direction et chef des services financiers. Avec une gestion proactive de l'évolution du profil de notre dette au moyen d'un refinancement stratégique, nous nous dotons d'une plus grande souplesse financière pour appuyer nos priorités en matière de répartition du capital et produire de la valeur à long terme pour les actionnaires. »

Ce rachat s'inscrit dans le cadre des initiatives de gestion du bilan et de désendettement de TELUS, qui comprennent également le remboursement anticipé de sept séries de billets escomptés pour un produit total de 1 milliard de dollars en espèces, comme nous l'avons communiqué le 10 décembre 2025, après l'émission des billets hybrides.

L'annonce d'aujourd'hui souligne l'importance que TELUS accorde à la gestion du bilan et à son parcours de désendettement, en avance sur le plan, dont le résultat est un ratio dette nette BAIIA rajusté de 2025 prévu à environ 3,4 fois. L'entreprise vise à atteindre un résultat d'environ 3,3 fois ou moins d'ici la fin de 2026, et d'environ 3,0 fois d'ici la fin de 2027.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'au rendement financier et opérationnel de TELUS Corporation. « TELUS », « nous » et « l'entreprise » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci. Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils incluent, notamment, les énoncés relatifs à nos objectifs et à nos priorités stratégiques ainsi que nos stratégies pour les atteindre et nos priorités stratégiques, y compris les énoncés contenus dans le présent communiqué au sujet de notre plan de désendettement et de son échéancier. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les informations concernant nos objectifs financiers sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés en 2025 et pour des années subséquentes ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces énoncés présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur nos hypothèses actuelles, notamment des hypothèses relatives à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Par conséquent, le présent communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et aux conditions et doit être lu conjointement avec les facteurs de risque et des hypothèses énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2024, et mis à jour dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2025, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.com ) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov ). Les décisions relatives au dividende trimestriel sont prises par notre conseil d'administration selon la situation et les perspectives financières de l'entreprise.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 160 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidée par sa philosophie solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui favorisent l'éducation, la santé et le mieux-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé le programme de bourses d'études TELUS, qui vise à offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à plus de 1 600 étudiants, et ce n'est qu'un début. Depuis 2000, TELUS ainsi que les membres de son équipe en poste et retraités ont à ce jour contribué à la collectivité à hauteur de 1,8 milliard de dollars par des dons d'argent, de temps, de produits et services, et divers programmes, ayant notamment effectué 2,4 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Relations avec les investisseurs

Ian McMillan

[email protected]

Relations médiatiques

Steve Beisswanger

[email protected]

SOURCE TELUS Corporation