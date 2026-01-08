L'envergure mondiale de TELUS Santé et la croissance de ses activités commerciales offrent des occasions de partenariat attrayantes

VANCOUVER, BC, le 8 janv. 2026 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS ») (TSX: T) (NYSE : TU) a annoncé aujourd'hui qu'elle fait appel aux services de Valeurs mobilières TD et de Valeurs Mobilières Jefferies, Inc. à titre de conseillers financiers afin de participer à la stratégie et à l'échéancier de monétisation des solutions de TELUS Santé, ce qui peut comprendre le repérage et l'évaluation de partenariats stratégiques potentiels, dont l'évaluation de toutes les structures de partenariat. TELUS Santé a atteint un point d'inflexion crucial; elle est devenue un actif important, servant plus de 160 millions de personnes réparties au sein de plus de 200 pays et territoires et générant des produits d'exploitation, un BAIIA et des flux de trésorerie de 1,5 milliard de dollars, de 258 millions de dollars et de 99 millions de dollars, respectivement, au troisième trimestre de 2025.

« Le recours aux services de Valeurs mobilières TD et de Jefferies démontre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements que nous avons pris envers la communauté financière. Nous sommes convaincus que ces conseillers fourniront à la fois l'expertise stratégique, le lien avec le réseau des affaires et le sens des affaires nécessaires pour stimuler encore plus la croissance soutenue de TELUS Santé, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. TELUS Santé est un actif numérique de calibre mondial ayant ses racines au Canada, mais qui étend rapidement sa présence et son ensemble de produits d'intelligence artificielle (IA) à l'échelle internationale en profitant d'importants vents sectoriels, technologiques et sociétaux favorables pour créer un profil de croissance futur convaincant pour l'entreprise. Notre stratégie de monétisation est axée sur l'arrivée d'un partenaire stratégique qui nous aidera à maximiser la création de valeur à TELUS Santé en ajoutant des compétences complémentaires, le rayonnement auprès de la clientèle et la capacité économique pour favoriser la croissance et l'évolution. »

Darren Entwistle de conclure : « TELUS Santé constitue une occasion clé de monétisation à court terme et l'un des leviers qui aideront TELUS à réaliser ses objectifs de désendettement au cours des 18 prochains mois. En effet, TELUS est en avance sur ses plans. Nous estimons actuellement que le ratio dette nette-BAIIA rajusté de 2025 devrait s'établir à environ 3,4 fois, alors que nous visons un résultat d'environ 3,3 fois ou moins d'ici la fin de 2026, et de 3,0 fois d'ici la fin de 2027. La stratégie de monétisation de TELUS Santé fait partie de notre cadre discipliné de répartition du capital et de notre orientation à long terme qui a toujours défini l'approche de TELUS en matière de création de valeur au bénéfice des nombreuses parties prenantes que nous servons. »

Le recours à des conseillers financiers pour TELUS Santé s'inscrit dans le cadre de la stratégie de désendettement de TELUS déjà annoncée, laquelle comprend notamment le retrait systématique de la réduction dans le cadre de notre programme de réinvestissement de même que des dividendes, et des objectifs ambitieux de croissance du flux de trésorerie disponible, visant un taux de croissance annuel composé d'au moins 10 pour cent jusqu'en 2028, jumelé à de solides résultats opérationnels et financiers soutenus à court terme par un ensemble d'occasions de monétisation.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs aux événements à venir ainsi qu'au rendement financier et opérationnel de TELUS Corporation. « TELUS », « nous » et « l'entreprise » désignent aux présentes TELUS Corporation ainsi que, si le contexte s'y prête ou l'exige, les filiales de celle-ci.

Les énoncés prospectifs comprennent tout énoncé non fondé sur des faits passés. Ils incluent les énoncés relatifs à nos objectifs et à nos stratégies pour les atteindre, notamment les déclarations énoncées dans le présent communiqué concernant la stratégie de monétisation de TELUS Santé et de potentiels partenariats pour TELUS Santé, notre plan de désendettement et la réduction prévue de notre le ratio de levier financier dette nette-BAIIA, l'élimination prévue de la réduction dans le cadre de notre programme de réinvestissement des dividendes, et nos objectifs de croissance du flux de trésorerie disponible. Ces énoncés sont présentés conformément aux dispositions d'exonération prévues dans les lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les informations concernant nos objectifs financiers sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers escomptés pour les prochaines années ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. Ces renseignements pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.

Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces énoncés présentent des risques et des incertitudes. Ils sont basés sur nos hypothèses actuelles, notamment des hypothèses relatives à l'évolution de la situation et des stratégies économiques. Rien ne garantit qu'un processus lancé par TELUS à l'égard de TELUS Santé se traduira par une transaction, qu'une transaction quelconque se concrétisera ou que TELUS profitera de la totalité ou d'une partie des avantages attendus d'une telle transaction. Toute transaction doit être approuvée par le conseil d'administration. Par conséquent, le présent communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et aux conditions et doit être lu conjointement avec les facteurs de risque et des hypothèses énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2024, et mis à jour dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2025, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les décisions relatives au dividende trimestriel sont prises par notre conseil d'administration selon la situation et les perspectives financières de l'entreprise.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de socio capitalisme. TELUS Santé améliore plus de 160 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à plus de 1 600 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

