Ancrée dans l'innovation responsable : TELUS contribue à la protection des mammifères grâce à l'IA et à l'imagerie thermique

SEPT-ÎLES, QC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - TELUS annonce le déploiement et la mise en service réussie de son câble à fibre optique sous-marin de près de 125 kilomètres reliant Sept-Îles à Sainte-Anne-des-Monts. Cette infrastructure essentielle, déployée et enfouie sous le fleuve Saint-Laurent en novembre et en décembre 2025, assure une redondance essentielle au réseau de télécommunication desservant les collectivités à l'est de Baie-Comeau. Cet important projet a été rendu possible grâce à un investissement conjoint de plus de 20 millions de dollars de TELUS et du gouvernement du Canada.

« L'achèvement de cette infrastructure sous-marine de pointe marque un moment historique pour les citoyens de la Côte-Nord - une région qui a longtemps fait face à des défis de connectivité en raison de son emplacement éloigné et de son vaste territoire. De plus, cette initiative importante démontre l'engagement indéfectible de notre équipe TELUS à renforcer la résilience de notre infrastructure numérique dans les communautés à travers le pays, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Alors que les phénomènes météorologiques extrêmes et les urgences liées au climat sont de plus en plus fréquents, l'infrastructure de TELUS garantira que les citoyens, les entreprises et les institutions de la région bénéficient d'un accès fiable aux services essentiels. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour son partenariat dans le cofinancement de cette initiative vitale, qui souligne notre engagement commun à bâtir un avenir connecté, résilient et prospère pour tous les Canadiens. »

« Le déploiement réussi de ce câble sous-marin représente une avancée majeure dans l'amélioration de la connectivité pour les communautés de la Côte-Nord, souligne l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Dans notre monde de plus en plus numérique, notre gouvernement investit dans les services essentiels et la connectivité sur lesquels les Canadiens comptent, peu importe où ils se trouvent. »

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à offrir à toute la population un accès à l'Internet haute vitesse d'ici 2030. Mené par TELUS, ce projet viendra améliorer la fiabilité du réseau pour les communautés à l'est de Baie-Comeau, souligne le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger. C'est une étape importante pour la connectivité : elle facilitera l'accès aux soins de santé et à l'apprentissage en ligne, tout en aidant les gens à rester en contact avec leurs proches. »

La nouvelle infrastructure sous-marine crée une voie de secours essentielle qui assurera la continuité de tous les services de télécommunication en cas de défaillance ou de bris du réseau terrestre principal le long de la route 138 entre Baie-Comeau et Sept-Îles. Le câble offre une grande capacité de bande passante, une latence très faible et une durabilité de plusieurs décennies, tout en assurant la redondance physique dans le cadre de la stratégie de diversification de l'acheminement de TELUS.

Un projet de connectivité ancré dans l'innovation responsable

Cet important projet a été mis en œuvre dans le respect de normes strictes de protection de la faune marine et de l'environnement. Plusieurs initiatives novatrices ont été déployées.

Lors de l'installation du câble, l'équipe s'est appuyée sur un système de détection combinant l'imagerie thermique, l'intelligence artificielle ainsi que l'intelligence humaine pour prévenir les collisions et réduire les impacts sonores sur les mammifères marins, une première au Canada.

Des travaux de restauration environnementale sont prévus au printemps et à l'été 2026 pour protéger les berges du fleuve Saint-Laurent et favoriser la régénération naturelle de plantes résilientes, comme l'Élyme des sables.

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de TELUS à connecter les régions, soutenu par des investissements prévus de 70 milliards de dollars jusqu'en 2029 destinés au développement de l'infrastructure, à l'expansion commerciale et à l'acquisition de licences de spectre.

