Un partenariat stratégique démocratisera l'accès à l'IA souveraine, ce qui permettra aux entreprises en démarrage canadiennes de croître au pays tout en étant concurrentielles à l'échelle mondiale

OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ - TELUS et L-SPARK ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un nouveau partenariat visant à fournir aux jeunes entreprises et aux innovateurs canadiens un accès au centre d'IA souveraine de TELUS, le superordinateur le plus rapide et le plus puissant du Canada , pour surmonter un obstacle crucial auquel font face les jeunes entreprises canadiennes d'IA : accéder à une infrastructure de calcul hautement performante sans déménager leurs activités ou construire sur des plateformes étrangères.

Cette collaboration marque une étape importante dans l'évolution de l'écosystème canadien d'innovation et d'entreprises en démarrage, en offrant un accès à la même infrastructure informatique de calibre grande entreprise que celle offerte aux grandes organisations. En favorisant l'accessibilité de cette technologie aux entreprises, peu importe leur taille, TELUS et L-SPARK créent une nouvelle façon pour les organisations canadiennes de concevoir des solutions d'IA de pointe, de se développer au pays et d'être concurrentielles à l'échelle mondiale. Tout cela en veillant à ce que tout soit sous une compétence et un contrôle canadiens.

En tant que principal partenaire d'accélérateur d'entreprises du Canada, L-SPARK met en contact des entreprises en croissance et à fort potentiel avec des entreprises partenaires et les ressources nécessaires pour prospérer sur le marché concurrentiel actuel. Depuis près de 10 ans, L-SPARK a soutenu plus de 130 entreprises canadiennes grâce à des programmes d'accélérateurs spécialisés, les aidant à recueillir plus de 200 millions de dollars de financement complémentaire. Ce partenariat historique permettra à davantage d'entreprises en démarrage et de petites entreprises de tirer parti du centre d'IA souveraine de TELUS, propulsé par les processeurs graphiques NVIDIA H200 et le réseau NVIDIA Quantum 2 InfiniBand de dernière génération, pour entraîner, parfaire et déployer des modèles d'IA au sein d'infrastructures contrôlées par le Canada.

« Le Canada possède des compétences, des fondateurs et des établissements de recherche en IA de calibre mondial. Cependant, une pénurie structurelle de l'informatique souveraine au pays a empêché les entreprises en démarrage d'innover sans envoyer leurs données sensibles à l'étranger, a déclaré Hesham Fahmy, chef du service de l'information, TELUS. En faisant équipe avec L-SPARK, nous instaurons une égalité des chances et ouvrons les portes de notre centre d'IA souveraine aux fondateurs et aux innovateurs du pays. Ceux-ci peuvent à leur tour créer des entreprises d'IA révolutionnaires utilisant une infrastructure qu'ils contrôlent et garder ainsi leurs innovations, leur propriété intellectuelle et leurs avantages concurrentiels au Canada. C'est ainsi que nous bâtissons la prochaine génération de chefs de file en IA au pays : en lançant une nouvelle vague d'innovations qui stimulera la croissance économique et générera un potentiel de milliards de dollars pour le Canada. »

La collaboration ciblera les organisations des secteurs réglementés et essentiels à la mission où la résidence des données, la vérifiabilité et la compétence du Canada sont essentielles, y compris les services du secteur public, les soins de santé, les finances, les infrastructures critiques et les services publics.

« Les fondateurs et les chercheurs de partout au Canada se heurtent au même mur : ils ont des feuilles de route ambitieuses en matière d'IA, mais un accès limité aux capacités informatiques nécessaires à leur mise en œuvre, a déclaré Leo Lax, directeur général en chef de L-SPARK. Ce partenariat les relie directement au centre d'IA souveraine le plus puissant du Canada, au moment exact où l'accès à une infrastructure de processeurs informatiques évolutifs et conformes déterminera qui sera le chef de file de la prochaine vague d'innovation en matière d'IA. »

Ce partenariat s'appuie sur l'engagement de longue date de TELUS à soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs du Canada par l'entremise de programmes, notamment TELUS Capital de risque mondial, #AidonsNosPME et le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur. En offrant un accès à une infrastructure de calcul souveraine et performante, TELUS favorise l'égalité des chances pour les entreprises en démarrage canadiennes qui devraient autrement compter sur des fournisseurs de services infonuagiques étrangers ou renoncer à des initiatives d'IA ambitieuses. TELUS prévoit étendre l'accès à l'IA pour les entreprises en démarrage par l'entremise de partenariats supplémentaires avec des accélérateurs, des incubateurs, des établissements de recherche et des centres d'innovation partout au Canada au cours des prochains mois.

Les entreprises en démarrage, les jeunes entreprises en croissance et les équipes de recherche canadiennes ayant une charge de travail d'IA définie et des exigences importantes en matière de processeurs graphiques peuvent s'inscrire ici avec L-SPARK pour accéder aux processeurs réservés du centre d'IA souveraine de TELUS.

