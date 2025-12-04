VANCOUVER, BC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le début d'offres distinctes (les « offres ») visant le rachat au comptant d'au plus 500 000 000 $ CA (le « montant de rachat maximal ») au total, compte non tenu des intérêts courus et impayés, de ses billets en circulation des sept séries énumérées dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « billets »), ce montant de rachat maximal pouvant être augmenté ou réduit ou pouvant faire l'objet d'une renonciation par la Société, à sa seule discrétion. Chaque offre est assujettie au respect ou à la levée de certaines conditions, dont la condition de financement (définie ci-après).

Les offres

Les offres sont faites selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat datée du 4 décembre 2025 relative aux billets (l'« offre de rachat »). Les termes clés utilisés dans le présent communiqué sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans l'offre de rachat.

Le montant des billets rachetés dans le cadre des offres et la répartition de ce montant entre les sept séries énumérées ci-dessous seront établis par la Société, à sa seule discrétion. Les offres peuvent être assujetties à une répartition proportionnelle, décrite dans l'offre de rachat. De plus, nous nous réservons le droit d'accepter un nombre considérablement plus élevé ou considérablement moins élevé de billets de toute série (ou aucun billet du tout) par rapport aux billets de toute autre série.

Titre des billets1 Encours du

capital Numéros CUSIP

/ ISIN1 Date de

remboursement

par anticipation

à la valeur

nominale2 Titre de

référence3 Page de

référence

Bloomberg3 Écart fixe

(points de

base)3 Billets à 3,95 %,

série CAB échéant

en février 2050 105 257 000 $ CA 87971MBP7 /

CA87971MBP73 16 août 2049 CAN 2¾

12/01/55 FIT

CAN0-50 +145 Billets à 4,10 %,

série CAE échéant

en avril 2051 78 105 000 $ CA 87971MBT9 /

CA87971MBT95 5 octobre 2050 CAN 2¾

12/01/55 FIT

CAN0-50 +145 Billets à 4,40 %,

série CU échéant

en janvier 2046 233 187 000 $ CA 87971MBB8 /

CA87971MBB87 29 juillet 2045 CAN 2¾

12/01/55 FIT

CAN0-50 +135 Billets à 4,40 %,

série CL échéant

en avril 2043 600 000 000 $ CA 87971MAS2 /

CA87971MAS22 1er octobre 2042 CAN 2¾

12/01/55 FIT

CAN0-50 +125 Billets à 4,70 %,

série CW échéant

en mars 2048 475 000 000 $ CA 87971MBE2 /

CA87971MBE27 6 septembre 2047 CAN 2¾

12/01/55 FIT

CAN0-50 +130 Billets à 2,85 %,

série CAF échéant

en novembre 2031 750 000 000 $ CA 87971MBV4 /

CA87971MBV42 13 août 2031 CAN 1½

06/01/31 FIT

CAN0-50 +60 Billets à 4,75 %,

série CR échéant

en janvier 2045 400 000 000 $ CA 87971MAY9 /

CA87971MAY99 17 juillet 2044 CAN 2¾

12/01/55 FIT

CAN0-50 +130

1. La Société n'a fait aucune déclaration quant à la justesse ou à l'exactitude des numéros CUSIP ou ISIN indiqués dans le présent communiqué

ou imprimés sur les billets. Ces numéros sont présentés uniquement par souci de commodité. 2. Pour chaque série de billets, le calcul de la contrepartie totale (définie ci-après) applicable peut être effectué jusqu'à la date d'échéance ou jusqu'à

cette date de remboursement par anticipation à la valeur nominale, conformément à la convention du marché standard. 3. La contrepartie totale pour chaque série de billets (la « contrepartie totale ») payable par tranche de 1 000 $ CA de capital de cette série de billets valablement

déposés aux fins de rachat sera fondée sur l'écart fixe applicable indiqué dans le tableau ci-dessus pour cette série de billets, majoré du rendement applicable

fondé sur le cours acheteur du titre de référence canadien applicable indiqué dans le tableau ci-dessus, tel qu'il figure sur la page de référence Bloomberg pertinente

à 11 h (heure de l'Est) le 12 décembre 2025, sauf si la Société prolonge l'offre concernée (ces date et heure en ce qui a trait à une offre pouvant être reportées par la

Société dans le cadre de cette offre et étant appelées la « date d'établissement du prix »). La contrepartie totale ne comprend pas le paiement du coupon couru

applicable (défini ci-après), qui sera payable en espèces en plus de la contrepartie totale applicable.

Modalités des offres

Les offres expireront à 17 h (heure de l'Est) le 11 décembre 2025, sauf si elles sont prolongées ou retirées par la Société avant l'expiration (ces date et heure en ce qui a trait à une offre, telles qu'elles peuvent être reportées dans le cadre de cette offre, étant appelées la « date d'expiration »). Le dépôt des billets peut être valablement révoqué au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le 11 décembre 2025 (ces date et heure en ce qui a trait à une offre pouvant être reportées dans le cadre de cette offre et étant appelées la « date de révocation »), sauf si cette échéance est reportée par la Société en ce qui a trait à une offre.

Pourvu que la condition de financement ait été respectée ou levée avant la date de règlement (définie ci‑après) et que toutes les autres conditions relatives aux offres aient été respectées ou levées par la Société avant la date d'expiration, le règlement de tous les billets valablement déposés et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué avant la date d'expiration et acceptés aux fins de rachat se fera trois jours ouvrables suivant la date d'expiration, qui devrait être le 16 décembre 2025, sauf si elle est reportée par la Société en ce qui a trait à une offre (la « date de règlement »).

Selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat, les porteurs dont les billets sont acceptés aux fins de rachat dans le cadre des offres recevront la contrepartie totale applicable par tranche de 1 000 $ CA de capital de ces billets en espèces à la date de règlement. Dès que possible après 11 h (heure de l'Est) le 12 décembre 2025, soit la date d'établissement du prix, sauf si cette date est reportée par la Société en ce qui a trait à une offre, la Société publiera un communiqué indiquant, entre autres, la contrepartie totale à payer pour chaque série de billets valablement déposés et acceptés aux fins de rachat ou que la Société a l'intention d'accepter aux fins de rachat sous réserve du respect ou de la levée de la condition de financement avant la date de règlement.

Outre la contrepartie totale applicable, les porteurs dont les billets sont acceptés aux fins de rachat par la Société recevront un paiement en espèces égal aux intérêts courus et impayés sur ces billets entre la date de paiement d'intérêts immédiatement précédente pour ces billets, inclusivement, et la date de règlement, exclusivement (le « paiement du coupon couru »). Les intérêts cesseront de courir à la date de règlement pour tous les billets acceptés dans le cadre des offres. En aucun cas des intérêts ne seront payables en raison d'un retard de transmission des fonds aux porteurs par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») ou ses adhérents.

Les billets valablement déposés dans le cadre des offres, mais qui n'auront pas été acceptés aux fins du rachat par la Société, seront retournés sans délai aux porteurs déposants.

La Société peut augmenter le montant de rachat maximal ou y renoncer, avec ou sans report de la date de révocation. Si les porteurs déposent en réponse aux offres un nombre de billets supérieur à celui qui devrait, selon eux, être accepté aux fins de rachat en fonction du montant de rachat maximal et que la Société accepte par la suite un nombre de billets supérieur à celui que les porteurs prévoyaient en raison d'une augmentation du montant de rachat maximal, ces porteurs pourraient ne pas être en mesure de révoquer le dépôt de leurs billets déjà déposés.

Les offres sont assujetties au respect ou à la levée de certaines conditions décrites dans l'offre de rachat, dont celle selon laquelle la Société doit avoir recueilli d'ici la date de règlement un produit net au moyen d'une ou de plusieurs émissions de titres de créance sur les marchés financiers publics ou privés, selon des modalités raisonnablement satisfaisantes pour la Société, suffisant pour racheter tous les billets valablement déposés dans le cadre des offres (et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué) et acceptés aux fins de rachat par la Société et pour payer les intérêts courus et impayés sur ceux-ci ainsi que tous les frais et dépenses liés aux offres (la « condition de financement »). La Société se réserve le droit, sous réserve des lois applicables, de renoncer à toute condition d'une offre. Si l'une des conditions n'est pas remplie, la Société ne sera pas tenue d'accepter aux fins de règlement de racheter ou de régler les billets déposés, et elle pourra retarder l'acceptation aux fins de règlement des billets déposés, dans chaque cas sous réserve des lois applicables, et pourra retirer ou modifier les offres en totalité ou en partie. Les offres ne sont pas conditionnelles au dépôt d'un capital minimal total des billets d'une série (sous réserve des exigences relatives aux coupures minimales énoncées dans l'offre de rachat) et aucune des offres n'est conditionnelle à la réalisation de toute offre.

La Société a retenu les services de Marchés mondiaux CIBC inc. (« CIBC »), de BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC »), de Scotia Capitaux Inc. (« Scotia ») et de Valeurs Mobilières TD Inc. (« TD ») pour agir en qualité de principaux courtiers gérants (les « courtiers gérants ») dans le cadre des offres. Pour toute question concernant les modalités et conditions des offres ou pour obtenir des exemplaires de l'offre de rachat, veuillez communiquer avec CIBC au 1 416 594-8515 (à frais virés), BMO au 1 833 418-0762 (sans frais) ou 1 416 359-6359 (à frais virés), RBC au 1 877 381-2099 (sans frais) ou 1 416 842-6311 (à frais virés), Scotia au 1 416 863-7438 (à frais virés) ou TD au 1 866 584-2096 (sans frais) ou 1 416 982-6451 (à frais virés). Vous pouvez également communiquer avec votre courtier en valeurs, banque commerciale, société de fiducie ou autre prête-nom pour obtenir de l'aide concernant les offres.

Services aux investisseurs Computershare inc. agira à titre d'agent d'offre dans le cadre des offres.

Si la Société retire une offre visant une ou plusieurs séries de billets, elle en avisera rapidement l'agent d'offre, et tous les billets déposés dans le cadre de cette offre retirée seront retournés sans délai aux porteurs déposants. À compter de ce retrait, tous les billets bloqués à CDS seront libérés.

Les porteurs devraient consulter la banque, le courtier en valeurs ou tout autre intermédiaire qui détient leurs billets pour connaître le délai dans lequel l'intermédiaire doit recevoir les instructions des propriétaires véritables pour que les porteurs puissent participer aux offres, ou devraient retirer leur instruction de participer aux offres, avant les dates limites indiquées aux présentes et dans l'offre de rachat. Les dates limites fixées par un tel intermédiaire et par CDS pour la remise ou le retrait des instructions de dépôt seront également antérieures aux dates limites pertinentes indiquées aux présentes et dans l'offre de rachat.

Restrictions relatives aux offres et aux distributions

Les offres ne sont présentées que dans le cadre de l'offre de rachat. Le présent communiqué ne constitue pas la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Aucune offre ne constitue une offre ou une invitation par TELUS ou les courtiers gérants, ou pour leur compte : i) visant à participer aux offres aux États-Unis; ii) faite à des personnes des États-Unis, ou pour leur compte ou en leur faveur (au sens donné à U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée); ou iii) visant à participer aux offres dans un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale, et ces personnes ne peuvent pas participer aux offres ni déposer leurs titres aux termes de celles-ci. Aucune mesure n'a été ni ne sera prise aux États-Unis ou dans un autre territoire qui permettrait la possession, la diffusion ou la distribution du présent communiqué, de l'offre de rachat ou de tout autre document de placement ou annonce concernant les offres i) à une personne aux États-Unis; ii) à une personne des États-Unis; iii) à une personne dans un autre territoire où cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée; ou iv) à une personne à qui il est illégal de faire cette offre ou sollicitation. Par conséquent, ni le présent communiqué, ni l'offre de rachat, ni aucun autre document de placement ou annonce concernant les offres ne peuvent être distribués ou publiés aux États-Unis ou dans un autre territoire (sauf conformément aux règles ou aux règlements applicables de ce territoire). Les dépôts ne seront pas acceptés par les porteurs situés ou résidant aux États-Unis.

Dans les territoires où les lois sur les valeurs mobilières exigent que les offres soient faites par un courtier en valeurs agréé, les offres seront réputées avoir été faites pour le compte de la Société par les courtiers gérants ou par un ou plusieurs courtiers en valeurs inscrits qui sont agréés en vertu des lois du territoire en question.

Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente de billets ou d'autres titres de TELUS ou de l'une de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment des énoncés concernant les modalités et le moment de la réalisation des offres, y compris l'acceptation aux fins de rachat des billets valablement déposés ainsi que la date d'expiration et la date de règlement prévues de ces offres; et le respect ou la levée de certaines conditions des offres. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes intrinsèques concernant notamment les risques associés aux marchés boursiers et obligataires. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les énoncés prospectifs sont fournis dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des offres proposées. Les lecteurs sont priés de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. L'obligation de la Société de réaliser une offre en ce qui concerne une série précise de billets valablement déposés est conditionnelle au respect des conditions décrites dans l'offre de rachat, y compris la condition de financement. En conséquence, rien ne peut garantir que les rachats des billets effectués dans le cadre des offres auront lieu ni qu'ils auront lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et dans notre rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ou l'offre de rachat ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars CA et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 160 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans les expériences client numériques et les transformations numériques axées sur l'avenir, qui apportent de la valeur à ses clients à l'échelle mondiale. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars CA en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

[email protected]

Relations avec les médias

Steve Beisswanger

[email protected]

SOURCE TELUS Corporation