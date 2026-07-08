Tarek A. Robbiati nommé au conseil d'administration de la Banque Royale du Canada

TORONTO, le 8 juill. 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui que Tarek A. Robbiati sera nommé à son conseil d'administration avec prise d'effet le 1er septembre 2026.

Haut dirigeant chevronné, M. Robbiati possède une vaste expérience internationale à titre de membre de la direction de sociétés des secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications et des services financiers aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Il est actuellement chef des finances d'Everpure, société technologique d'envergure mondiale à forte croissance qui fournit des solutions intégrées d'infrastructure de données et d'intelligence des données. Auparavant, M. Robbiati a occupé des postes de haute direction, notamment ceux de chef de la direction de RingCentral ainsi que de chef des finances de Hewlett Packard Enterprise et de Sprint Corporation.

« Nous sommes heureux d'accueillir Tarek au sein du conseil d'administration de RBC. Leader hautement respecté et ouvert sur le monde qui possède un savant mélange d'expertise technique, d'expérience en gérance financière et d'expérience en gestion aux États-Unis et à l'échelle internationale, Tarek complètera les forces de notre conseil », a affirmé Jacynthe Côté, présidente du conseil de RBC. « Nous sommes impatients de travailler avec lui pour continuer à guider RBC dans l'atteinte de ses objectifs ambitieux et la réalisation de sa vision, qui est de compter parmi les institutions financières les plus respectées et les plus florissantes au monde. »

M. Robbiati a également siégé au conseil d'administration de diverses sociétés. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la London Business School, d'une maîtrise en administration des affaires d'IAE Caen et d'une maîtrise en physique nucléaire et électronique d'ENSI Caen.

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SOURCE Banque Royale du Canada