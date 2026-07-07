RBC nomme Sian Hurrell et Robin Beer cochefs de la direction pour accélérer sa croissance en Europe

Cette nouvelle équipe de direction renforce l'engagement de RBC en faveur de son expansion en Europe

LONDRES, le 7 juill. 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui la nomination de Sian Hurrell et de Robin Beer à titre de cochefs de la direction de RBC Europe Limited (RBC Europe). Ces nominations s'inscrivent dans la stratégie de RBC visant à accélérer sa croissance en Europe et à tirer pleinement parti des occasions offertes par la complémentarité de ses activités dans la région.

Dans leurs fonctions élargies, Sian Hurrell et Robin Beer définiront l'orientation stratégique de RBC dans la région et travailleront de concert avec l'équipe de direction afin de favoriser une croissance durable. Ils seront également responsables de la gouvernance et de la surveillance réglementaire des activités de Marchés des capitaux et de Gestion de patrimoine de RBC en Europe. Ils conserveront respectivement leurs fonctions actuelles de chef, Marchés des capitaux - Europe et chef, Vente et gestion relationnelle mondiales et de chef de la direction, Gestion de patrimoine - Europe.

RBC a mis en place une solide plateforme européenne qui réunit ses trois secteurs d'activité : Gestion d'actifs, Marchés des capitaux et Gestion de patrimoine. Cette plateforme repose sur une solide culture de collaboration, portée par une ambition commune : aider les clients à croître en leur offrant des résultats concrets. La Banque a développé de façon constante ses activités des Marchés des capitaux auprès de divers secteurs de clientèle et dans différentes régions, en concentrant ses efforts là où elle possède un avantage concurrentiel clair. D'importants investissements en Gestion de patrimoine, notamment l'intégration de Brewin Dolphin, ont permis à RBC de se hisser parmi les cinq principaux fournisseurs au Royaume-Uni.

« Grâce à l'intégration de RBC Brewin Dolphin, le Royaume-Uni et l'Europe sont au cœur de nos ambitions de croissance à l'échelle mondiale, et nous poursuivons le développement de notre présence dans ces marchés », a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine. « Dans un contexte marqué par les transformations du commerce mondial et la fragmentation des marchés, RBC s'emploie à offrir à un nombre croissant de clients partout dans la région des perspectives et des conseils dignes de confiance. »

« Après de nombreuses années de développement et d'investissements, nous sommes prêts à accélérer notre croissance en Europe », a déclaré Derek Neldner, chef de groupe, RBC Marchés des capitaux. « Nous comptons trois entreprises solides en Europe, une réputation bien établie, une solidité financière enviable et des talents de premier plan. En travaillant de façon concertée dans l'ensemble de la région, nous mettrons à profit notre force collective pour stimuler la croissance, servir un plus grand nombre de clients et accroître notre part de marché. »

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

RBC en Europe

Depuis l'ouverture de son premier bureau à Londres en 1910, RBC est le partenaire de confiance d'entreprises, d'institutions et de particuliers fortunés. Aujourd'hui, nous comptons plus de 5 400 employés répartis dans 11 pays d'Europe.

Forts d'une connaissance approfondie des marchés européens, nous allions une perspective mondiale à une expertise locale pour offrir à nos clients des conseils avisés et des solutions adaptées dans quatre secteurs clés : les services bancaires, les placements, la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. En plaçant nos clients au cœur de nos priorités et en nous appuyant sur la solidité de notre société mère, RBC, nous offrons ces solutions par l'intermédiaire de trois entreprises dans la région :

RBC BlueBay Asset Management

Spécialiste de la gestion active, RBC BlueBay Asset Management met à la disposition de ses clients une expertise et des solutions de placement couvrant un vaste éventail de catégories d'actifs à revenu fixe, d'actions et d'actifs alternatifs. Nous aidons nos clients à composer avec la complexité des marchés en leur apportant les connaissances et les perspectives nécessaires pour éclairer leurs décisions de placement et optimiser le rendement de leur portefeuille.

RBC Marchés des capitaux

Une banque d'investissement mondiale de premier plan. Qu'il s'agisse de financement par actions ou par emprunt, ou encore de fusions et acquisitions, nous aidons nos clients à composer avec la complexité des marchés européens et mondiaux grâce à des conseils tournés vers l'avenir, à des produits et services novateurs ainsi qu'à un engagement envers l'excellence de l'exécution.

RBC Gestion de patrimoine

Un gestionnaire de patrimoine centré sur les conseils et les besoins de ses clients. En comprenant ce qui compte le plus pour nos clients, nous sommes en mesure de gérer efficacement leurs affaires et d'obtenir des résultats qui répondent à leurs attentes, voire les dépassent.

Renseignements médias

Louisa Fairman, [email protected], +44 7885 824 400

SOURCE RBC Marches des Capitaux