Suspensions temporaires en attendant la reprise des services réguliers de VIA Rail

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - VIA Rail est heureuse d'avoir obtenu hier l'autorisation de CN Rail de reprendre le service partiel entre Québec-Montréal-Ottawa, et de reprendre le service régulier dans le sud-ouest de l'Ontario (Toronto-Sarnia-London-Windsor-Niagara Falls) à partir du jeudi 20 février.

Malgré ces derniers développements, cependant, jusqu'à ce que CN Rail ouvre les voies restantes pour le service, VIA Rail n'a d'autre choix que de maintenir l'annulation de ses services sur une grande partie de son réseau, à l'exception de Sudbury-White River (CP Rail) et Churchill-The Pas (Hudson Bay Railway).

C'est donc avec regret que nous devons procéder à des suspensions de travail temporaires. À compter d'aujourd'hui, près de 1 000 employés de VIA Rail recevront un préavis à cet effet. Les termes des conventions collectives seront respectés en ce qui concerne les préavis envoyés aux employés syndiqués.

« Cette interruption générale est une situation sans précédent dans notre histoire. En 42 ans d'existence, c'est la première fois que VIA Rail, service public de trains passagers interville, doit interrompre la plupart de ses services partout au pays, » déclare Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « Depuis le début de la crise, nous travaillons étroitement avec le propriétaire de l'infrastructure dans le but d'arriver à un plan de retour progressif, ordonné et sécuritaire. Nous avons mis tout en œuvre pour atténuer les impacts sur nos employés et nos passagers. À ce stade-ci, nous croyons avoir envisagé la solution la plus juste et raisonnable avec le plan de suspension temporaire proposé. Je remercie d'ailleurs tous nos partenaires syndicaux pour leur collaboration et compréhension. »

VIA Rail Canada espère que l'ensemble de ses services reprendront dès que possible et qu'elle sera en mesure de retrouver ses employés et ses passagers rapidement. La société espère une décisive résolution des différends entre les diverses parties. Elle salue les efforts de dialogues en cours.

