Les deux jeunes entreprises fondées et dirigées par des femmes se partagent des aides financières totalisant 330 000 $ de la part de DEC pour accélérer leur croissance.

QUÉBEC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

À l'aube de la Journée internationale des femmes qui sera célébrée le 8 mars, le gouvernement du Canada tient à souligner le rôle que jouent les entrepreneures dans le développement économique du pays. Leur apport est inestimable et contribue à bâtir des communautés plus saines, plus prospères et plus inclusives.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, profite de cette occasion pour annoncer aujourd'hui des contributions remboursables totalisant 330 000 $ aux entreprises Les solutions zéro déchet Fillgood inc., connue sous le nom Myni, et Les Aliments Grazy inc., dont les dirigeantes sont reconnues pour leurs solutions durables visant une économie plus verte. L'appui de DEC leur permettra d'accélérer leur croissance.

Détenue par Marie-Hélène David, Myni est une jeune entreprise innovante qui conçoit, fabrique et commercialise des pastilles nettoyantes hydrosolubles. Les produits naturels, biodégradables et écoresponsables que la PME fondée en 2020 propose sont plus légers que ceux de la concurrence et permettent de réduire jusqu'à 95 % des émissions de CO 2 générées par leur transport. L'appui de DEC permettra à Myni d'améliorer sa productivité et de renforcer sa présence sur les marchés internationaux.

Pour sa part, Grazy développe des alternatives durables aux produits laitiers. Fondée en 2020, la PME dirigée par Maude St-Pierre crée des aliments innovants à base d'avoine canadienne, végétalienne et sans allergènes alimentaires prioritaires. Sa mission est de créer de délicieux produits pour toute la famille, tout en ayant un impact positif sur l'environnement et la communauté. L'aide de DEC permettra de soutenir les efforts de commercialisation de l'entreprise, ce qui contribuera à la diversification de ses marchés internationaux.

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir la croissance des entreprises canadiennes et à diversifier l'économie des communautés - et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel des femmes entrepreneures. À la veille de la Journée internationale des femmes, je suis fière du soutien de DEC à Myni et Grazy, deux entreprises fondées et dirigées par des femmes au parcours inspirant. Félicitations à Marie-Hélène David et Maude St-Pierre, de même qu'à leurs équipes, pour ces beaux projets! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous remercions Développement économique Canada pour les régions du Québec de profiter de la Journée internationale des femmes pour souligner leur appui dans notre entreprise Myni. Cet investissement nous permettra de nous positionner comme un pôle d'innovation en matière de détergents écoresponsables. »

Marie-Hélène David, présidente, Myni

Nous tenons à remercier infiniment DEC pour son soutien dans la croissance de notre organisation! Vous nous permettez d'offrir aux consommateurs des produits alternatifs délicieux, durables et inclusifs et de supporter l'innovation agroalimentaire faite ici! Dans les prochaines années, nous avons l'ambition de poursuivre notre expansion en offrant nos produits à l'extérieur du Canada, ceci nous permettra de répondre à la demande croissante pour des produits alimentaires à base de plantes durables et sans allergènes. »

Maude St-Pierre, présidente, Grazy

Faits en bref

Les fonds consentis à Myni l'ont été en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





Les fonds consentis à Grazy l'ont été en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





Au Canada , 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes.





, 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes. Des études montrent qu'en favorisant l'équité entre les genres et la participation économique des femmes à l'économie, le Canada pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026.





pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

