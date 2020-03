Studios créatifs REEL FX : plus de contenu d'animation créé ici grâce à nos talents montréalais

L'appui financier du gouvernement du Canada permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production, d'améliorer sa compétitivité et de soutenir plus de 400 emplois à Montréal

MONTRÉAL, le 6 mars 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Créée en 2017, la PME montréalaise Studios créatifs REEL FX inc. est un studio d'animation dont la société mère texane a l'ambition de devenir un chef de file en matière d'animation dans le secteur du cinéma et de la réalité virtuelle. Œuvrant dans une grande variété de styles créatifs, l'équipe collaborative et innovatrice d'artistes et de techniciens de Montréal conçoit des œuvres destinées au grand écran et aux parcs thématiques pour des studios comme Universal, Paramount, 20th Century, Sony et Warner Bros. Ses trois principaux champs d'activités sont les services d'animation digitale, la production cinématographique et les applications commerciales de réalité virtuelle et augmentée.

Des emplois par centaines au sein d'une industrie en croissance

Pour soutenir son expansion au sein du groupe américain et favoriser son positionnement dans les différentes lignes d'affaires de l'entreprise mère, les Studios créatifs REEL FX ont entrepris un ambitieux projet d'agrandissement et d'amélioration technologique de leurs installations montréalaises. Montréal est un chef de file mondial dans le secteur des effets visuels et de l'animation; c'est d'ailleurs ce qui a séduit les dirigeants américains de Reel FX lorsqu'ils ont choisi de s'y implanter. C'est ici qu'on trouve la plus forte concentration d'emplois au pays dans ce domaine, comme en témoigne le dynamisme de tout l'écosystème de cette industrie. Le projet des Studios créatifs REEL FX permettra l'augmentation de la capacité de production en animation cinématographique et de la compétitivité de l'entreprise, tout en menant à la création de 250 emplois à temps plein au sein d'une équipe qui en compte déjà 200.

Pour concrétiser leurs ambitions, les Studios créatifs REEL FX bénéficieront d'une contribution remboursable de 1 500 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles. L'aide du gouvernement du Canada portera plus spécifiquement sur l'achat d'équipement informatique de pointe utilisé dans la production de films et de vidéos; elle cible également la mise à niveau du réseau informatique.

Investir dans l'innovation et le développement à l'échelle régionale fait partie des engagements du gouvernement canadien pour renforcer la performance des entreprises. Le soutien aux PME d'animation, d'effets visuels et de réalité virtuelle contribue à la numérisation de l'économie canadienne, une priorité pour DEC afin de maintenir notre compétitivité et de générer de la richesse.

Citations

« Des projets comme celui-ci mettent en lumière le talent de chez nous en production cinématographique et de contenu numérique. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes; nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles demeurent compétitives et puissent rayonner sur la scène internationale. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Basée à Dallas (Texas), Reel FX Animation détient également des studios à Hollywood et à Montréal. Nous avons ouvert les portes de celui de Montréal en mars 2018 dans l'objectif d'y employer au moins 400 personnes en 3 ans. C'est grâce à la généreuse contribution de DEC que nous avons pu bâtir un studio à la fine pointe de la technologie et atteindre cet objectif bien à l'avance; c'est-à-dire en à peine plus de 18 mois. Réel FX Animation est enchantée d'avoir élu domicile à Montréal, et nous sommes reconnaissants du soutien qui nous a été accordé par les agences gouvernementales comme DEC, nous permettant d'accélérer notre croissance et notre technologie. »

Donna Henry, cheffe des Services financiers, Studios créatifs REEL FX

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

