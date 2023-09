Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 - Une enveloppe d'investissement de 50 M$ pour renouveler BioMed Propulsion

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - En vue d'assurer la continuité de la chaîne de financement du secteur des sciences de la vie, le gouvernement du Québec annonce le renouvellement de BioMed Propulsion. Celui-ci sera doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars afin d'appuyer les entreprises de biotechnologies et de technologies médicales qui ont déjà franchi les premiers stades de leur développement et qui offrent un potentiel de croissance. L'objectif : favoriser la commercialisation des résultats de leur recherche.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

BioMed Propulsion, dont la gestion est confiée à Investissement Québec, vise à produire un effet de levier pour stimuler la participation d'investisseurs privés et étrangers dans les entreprises québécoises à fort potentiel de croissance du secteur des sciences de la vie.

Citations :

« Avec BioMed Propulsion, on vient accroître les investissements privés pour accélérer la commercialisation de technologies novatrices et favoriser l'émergence de nouveaux fleurons dans ce secteur stratégique. Cet investissement témoigne de l'engagement de notre gouvernement à bâtir une industrie québécoise des sciences de la vie forte et innovante. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes déterminés à encourager l'innovation dans le réseau de la santé, conformément aux priorités énoncées dans le cadre de notre Plan santé. Je suis convaincu que ces investissements importants ouvriront la voie à l'exploration de nouvelles technologies, en vue de fournir à nos équipes davantage de ressources et de répondre plus efficacement aux besoins de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

BioMed Propulsion rejoint l'objectif de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025, qui vise à adapter le soutien offert au secteur afin qu'il puisse se préparer à d'autres défis sanitaires et renforcer son leadership dans un contexte mondial hautement compétitif.

Depuis sa création en 2017, BioMed Propulsion a investi plus de 43 millions de dollars pour favoriser la croissance de douze entreprises. Les projets soumis représentaient des investissements totaux de plus de 245 millions de dollars.

