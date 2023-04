Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - Près de 6,7 M$ pour bonifier l'offre de services des plateformes et des installations de recherche stratégiques

QUÉBEC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue des aides financières totalisant 6 698 132 $ pour soutenir la réalisation de 14 projets1. Ceux-ci permettront de développer des plateformes ou des installations de recherche à caractère unique dans des domaines innovants et de favoriser l'accès aux entreprises et aux autres milieux preneurs québécois à des infrastructures de pointe. Les crédits alloués sont issus de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les initiatives, sélectionnées à la suite d'un appel de projets lancé en décembre 2022, serviront notamment à optimiser l'exploitation de plateformes de recherche, à connecter tous les acteurs du cycle de l'innovation, de l'idée à la commercialisation, et à renforcer l'offre de services actuelle en dotant la plateforme ou l'installation de recherche d'expertise hautement qualifiée.

« Avec la SQRI2, notre gouvernement s'assure du développement d'infrastructures de recherche performantes et de pointe pour réaliser des projets innovants dans des secteurs d'avenir. Renforcer les écosystèmes de recherche scientifique et technologique, c'est la fondation requise pour augmenter la productivité des entreprises partout au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

La SQRI2 propose une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Quelque 7,5 milliards de dollars seront investis d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Organisation Titre du projet Subvention MEIE Institut national de la recherche scientifique Plateforme de caractérisation et d'analyse des effets des nanovéhicules biologiques ou de synthèse pour des applications dans la livraison ciblée de principes actifs. 517 380 $ Université Laval Nouvelle offre de service au Laboratoire aquatique de recherche en sciences environnementales et médicales (LARSEM) de l'Université Laval via ses laboratoires de confinement aquatique. 600 000 $ Centre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval Plateforme de laboratoire de niveau de confinement 3 pour la recherche sur les virus émergents. 415 494 $ Université de Sherbrooke Développement d'un service de séquençage de longs fragments axé sur l'étude de l'épissage alternatif de l'ARN. 600 000 $ Université de Sherbrooke Développement de la plateforme 3IT.Helios. 600 000 $ Université McGill Plateforme de caractérisation chimique de l'Université McGill. 261 878 $ Université de Montréal Automatisation des procédés d'analyse des Laboratoires de diagnostic moléculaire, de sérologie aviaire et de virologie du Centre de diagnostic vétérinaire de l'Université de Montréal. 190 735 $ Université de Sherbrooke Plateformes technologiques de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) : un partenaire clé dans l'accélération de la découverte et du développement de médicaments. 600 000 $ Université Concordia Fonderie de génomes : une plateforme technologique intégrée pour l'ingénierie cellulaire de précision à haut débit. 430 634 $ Université de Sherbrooke Élargissement des compétences et des outils d'analyse de la Plateforme LabS en instrumentation in situ de structures réelles et en mesure par traitement d'images à grande échelle. 513 286 $ École de technologie supérieure Plateforme technologique LACIME à destination des jeunes pousses (startups) du Québec. 474 088 $ Polytechnique Montréal Centre québécois de recherche, d'expertise et d'essais en radiofréquences. 294 637 $ Université de Montréal Création d'une plateforme unique pour l'analyse des contaminants d'intérêt émergent. 600 000 $ Université McGill Création de nouveaux services de microscopie électronique pour les industries biopharmaceutiques et des matériaux avancés au Québec. 600 000 $

Total 6 698 132 $

