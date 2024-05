Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - Plus de 54 M$ pour soutenir les activités de l'Institut de recherches cliniques de Montréal

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière non remboursable de 54 426 939 $, jusqu'au 31 mars 2027, à l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM) afin de lui permettre de maintenir ses activités de recherche et donc d'accélérer la découverte d'outils diagnostiques et de moyens de prévention et de traitement. La somme allouée provient de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'IRCM est un centre de recherche biomédicale de pointe indépendant, qui rassemble des chercheurs et des plateformes technologiques modernes. Réalisant plus de 146 projets de recherche annuellement, il est un acteur clé en matière de formation de l'élite québécoise et mondiale en recherche biomédicale et fait également rayonner l'innovation québécoise au sein d'initiatives et de collaborations internationales majeures dans plusieurs domaines d'avenir en santé.

Citations :

« L'IRCM est un levier important pour l'innovation et la recherche dans le secteur des sciences de la vie. Notre appui soutient nos chercheurs dans leurs efforts pour repousser les limites de la science, permettant des avancées significatives dans la lutte contre les maladies. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est avec gratitude que l'IRCM accueille cet important octroi, élément précieux et vital pour la poursuite de toutes les missions de notre institut en matière de recherche et d'innovation. En cohérence avec la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, ces sommes stimuleront l'innovation biomédicale par des découvertes fondamentales et cliniques et permettront de développer des thérapies de précision pour un large spectre de maladies qui affectent la population d'ici et d'ailleurs. »

Jean-François Côté, président et directeur scientifique de l'Institut de recherches cliniques de Montréal

Faits saillants :

Organisme à but non lucratif, l'IRCM possède un caractère unique au Québec, ne faisant partie ni du réseau de la santé ni de celui de l'enseignement supérieur. C'est un centre de recherche biomédicale indépendant affilié à l'Université de Montréal et associé à l'Université McGill ainsi qu'au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

La SQRI 2 propose la vision d'un Québec qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Quelque 7,5 milliards de dollars seront investis d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

propose la vision d'un Québec qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Quelque 7,5 milliards de dollars seront investis d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation. L'aide financière s'inscrit dans l'Axe 1 - Exceller en recherche, en science et en technologie, Action 2 - Favoriser les synergies dans l'écosystème de la recherche de la SQRI2.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]