Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal collabore au développement de logements familiaux

MONTRÉAL, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry, et le conseiller associé à l'habitation, Craig Sauvé, annoncent des subventions exceptionnelles pour deux projets de logements sociaux et abordables qui verront le jour dans la métropole.

« L'habitation est une priorité pour notre Administration et nous agissons afin de favoriser le développement de projets immobiliers sociaux et abordables sur notre territoire et ainsi améliorer la qualité de vie de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. La stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables en est un bon exemple. Nous allons poursuivre nos efforts afin d'offrir un toit décent, confortable et accessible aux résidentes et résidents », affirme Robert Beaudry.

La coopérative d'habitation Coop La Joie de Rosemont souhaite transformer et agrandir une ancienne clinique médicale située dans Rosemont-La Petite-Patrie afin d'y réaliser 55 logements sociaux et abordables, dont 35% des logements auront trois chambres à coucher. L'organisme Les Habitations populaires de Parc-Extension (HAPOPEX) souhaite construire un immeuble dans Montréal-Nord qui accueillera 95 logements sociaux et abordables, dont 15% seront composés de trois chambres à coucher.

« Ces deux projets immobiliers permettront d'offrir un logement social ou abordable à plus de 150 familles montréalaises dans des secteurs où les besoins pour des grands logements sont criants. Nous sommes à l'écoute des besoins de la population et nous mettons en place des programmes et règlements afin de créer des opportunités de développement au profit des Montréalaises et des Montréalais », souligne Craig Sauvé.

Le financement des deux projets de logements sociaux et communautaires provient en partie du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec. La Ville de Montréal a approuvé des subventions exceptionnelles d'un montant de plus de 2,5 M$ à la Coop La Joie de Rosemont et de près de 4 M$ à HAPOPEX pour la réalisation de ces projets de logements sociaux et abordables. Ces investissements sont conditionnels à l'approbation de l'engagement définitif du projet par la Société d'habitation du Québec et par le conseil d'agglomération de Montréal. Ils permettront de mettre en place les conditions de réussite du projet.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Audrey Gauthier, Relationniste, Ville de Montréal, 514 872-7308