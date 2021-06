Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 - Droit de préemption : Acquisition d'un terrain dans le Plateau-Mont-Royal

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal exerce pour une deuxième fois son droit de préemption à des fins de logements sociaux et communautaires dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour acquérir le 1695, avenue Laurier Est. D'une superficie de 1 189,2 mètres carrés, cette propriété a un potentiel de développement d'environ 45 unités de logement dans un bâtiment de 4 étages, dont la construction devrait commencer en 2023. D'ici là, un projet transitoire de verdissement sera aménagé sur le site.

« Depuis plusieurs années, malgré de nombreuses mises en chantier, Montréal connaît un resserrement de son marché immobilier locatif. Les ménages à faible et modeste revenus sont ceux qui en subissent le plus les contrecoups. L'acquisition du 1695, avenue Laurier Est représente une belle occasion pour la Ville de répondre aux besoins résidentiels de cette tranche de la population, d'autant qu'il est situé à proximité des services, dont un parc, une école primaire, une épicerie et la station de métro Laurier », a déclaré le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin.

« Cette acquisition démontre toute l'agilité de notre administration à répondre à des besoins importants de la population en matière de logements sociaux et abordables. Au cours de notre mandat, nous nous sommes dotés de plusieurs outils, comme le droit de préemption, nous permettant d'agir même dans les quartiers où le développement de nouveaux projets est plus complexe, comme dans le Plateau-Mont-Royal. Ce sont des gestes concrets qui contribuent à assurer que l'ensemble de la population ait sa place, peu importe où elle se trouve dans la ville », a ajouté le responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif, Robert Beaudry.

L'achat du 1695, avenue Laurier Est se fait à un prix conforme à la valeur marchande estimée par la Ville et le vendeur aura des obligations à respecter préalablement au transfert de la propriété. Il devra notamment exécuter les travaux de démolition du bâtiment existant et prendre en charge la réhabilitation environnementale, le tout à ses frais. Une fois qu'elle aura pris possession du site, la Ville le vendra à un organisme communautaire pour y réaliser un projet de construction de logements sociaux et communautaires financés par le programme AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec.

Rappelons que le droit de préemption permet à la Ville de se substituer à l'acquéreur aux conditions prévues à l'offre d'achat finale acceptée par le vendeur. La Ville a 60 jours à compter de la réception de l'avis d'intention d'aliéner l'immeuble pour notifier au vendeur son intention de l'acquérir, à défaut de quoi elle est réputée renoncer à son droit de préemption et à l'acquisition de l'immeuble. Dans le cas du 1695, avenue Laurier Est, la période de 60 jours se termine le 8 juin 2021.

