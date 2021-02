Stratégie de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal cède un terrain pour un projet de 31 nouveaux logements sociaux et abordables à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021, la Ville de Montréal annonce une entente avec l'organisme à but non lucratif Les Habitations Populaires de Parc Extension (Hapopex), pour la réalisation d'un projet de 31 logements sociaux et communautaires dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Ainsi, la Ville cède à l'organisme, pour 504 000 $, un terrain vacant qu'elle a acquis dans le cadre d'une entente d'inclusion de logements sociaux.

Ce projet, qui vise à fournir des logements et un cadre de vie approprié à des hommes avec des problèmes de santé mentale et en difficulté, est développé avec l'appui du Groupe de ressources techniques ROMEL. Le projet a été déposé à la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de subvention AccèsLogis Québec.

« Un projet comme celui-ci répond à des besoins particuliers pour une clientèle ayant des revenus variés. Il permettra, entre autres, aux futurs résidents de stabiliser leur parcours résidentiel. Il est primordial de faciliter la réalisation de logements sociaux et communautaires, car ces projets favorisent une mixité sociale, un élément important d'un développement urbain durable et réussi », a affirmé Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif.

« Ce projet est un exemple éloquent de ce qu'une entente entre un promoteur privé et la Ville de Montréal peut donner comme occasion pour répondre aux besoins d'une communauté en matière de logements sociaux. Je souhaite souligner l'apport de tous les partenaires avec qui nous travaillons afin de poursuivre le développement de tels projets », a déclaré Magda Popeanu, conseillère de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

Hapopex

L'organisme Hapopex a comme principale mission de répondre aux besoins en logements abordables des résidents de Montréal. Plus précisément, Hapopex vise à faire l'acquisition, la transformation et la gestion de bâtiments résidentiels à vocation communautaire et il soutient, au plan social, les clientèles vulnérables et crée un cadre de vie communautaire pour les locataires

À propos d'AccèsLogis

Les projets AccèsLogis Québec sont réalisés grâce à des contributions conjointes de la Société d'habitation du Québec et de la Ville de Montréal. De plus, l'entente-cadre Réflexe Montréal, signée par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en décembre 2016, reconnaît le statut particulier de la métropole et prévoit le transfert à la Ville des budgets et de la responsabilité relatifs au développement de l'habitation.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]