Stratégie de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal acquiert un terrain vacant dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie pour y permettre la construction de 79 logements sociaux et communautaires

MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW/ - Dans le cadre de sa Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021, la Ville de Montréal annonce l'achat pour la somme de 1 008 000 $ d'un terrain vacant situé du côté sud de l'avenue du Mont-Royal Est, entre les rues Augustin-Frigon et Molson, dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

D'une superficie de 2 468,8 m², ce terrain est acheté à la Société du patrimoine Angus dans le cadre d'une entente issue de la Stratégie d'inclusion et sera cédé à l'organisme à but non lucratif Les Habitations communautaires Loggia, pour la réalisation d'un projet de 79 logements sociaux et communautaires. Le projet vise à offrir un toit à des familles, des personnes seules et des personnes avec déficience intellectuelle. Il a été déposé à la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme de subvention AccèsLogis Québec.

« Avec cette acquisition, nous venons garantir la réalisation du projet Loggia sur ce terrain, comme prévu par l'entente, en réitérant par le fait même notre engagement ferme de travailler avec tous les partenaires pour permettre le développement de logements sociaux et abordables à Montréal, afin de répondre aux besoins criants en matière de logements », a déclaré Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif.

« Le projet des Habitations communautaires Loggia s'inscrit dans le redéveloppement important du Technopôle Angus et permettra de maintenir le caractère mixte et inclusif de ce quartier, comme nous le voulons pour l'ensemble de la métropole », a déclaré le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et responsable de la ville intelligente, les technologies de l'information, l'innovation, la performance organisationnelle et l'enseignement supérieur au comité exécutif, François William Croteau.

À propos d'AccèsLogis

Les projets AccèsLogis Québec sont réalisés grâce à des contributions conjointes de la Société d'habitation du Québec et de la Ville de Montréal. De plus, l'entente-cadre Réflexe Montréal, signée par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en décembre 2016, reconnaît le statut particulier de la métropole et prévoit le transfert à la Ville des budgets et de la responsabilité relatifs au développement de l'habitation.

