Stan Douglas représentera le Canada à la Biennale di Venezia en 2021

OTTAWA, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada a annoncé aujourd'hui que le représentant du Canada lors de la 59e Biennale de Venise sera l'artiste vancouvérois Stan Douglas. L'un des artistes contemporains les plus acclamés du pays, Douglas crée des œuvres multidisciplinaires, dont des films, des photographies, et plus récemment, des productions théâtrales, qui portent fréquemment une réflexion sur des moments charnières de l'histoire.

« Stan Douglas est l'un des artistes les plus respectés du pays à l'échelle internationale et nous sommes enchantés de soutenir la création d'une nouvelle œuvre pour la Biennale de Venise », a affirmé Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada. « C'est la seule exposition internationale d'arts visuels à laquelle le Canada est officiellement représenté. En tant que propriétaire et commissaire du pavillon du Canada à Venise, le Musée des beaux-arts du Canada est en situation idéale pour partager avec le monde ce dont les Canadiens sont le plus fiers à propos de l'art. »

L'artiste a été sélectionné par un comité national d'experts en art canadien contemporain composé de John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du Musée d'art contemporain de Montréal, Reid Shier, directeur de la Polygon Gallery, Kitty Scott, sous-directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts du Canada et Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada.

« C'est un privilège de désigner Stan Douglas comme représentant du Canada à la Biennale de Venise de 2021. Douglas est l'un des artistes les plus respectés du pays à l'échelle internationale. Sa pratique est reconnue pour son imagination critique, son inventivité formelle et son engagement profond envers les recherches sociales. Lors de leurs discussions, les membres du jury ont évoqué sa réinvention constante des techniques de la photographie et de l'installation cinématographique et vidéo multicanaux, ainsi que ses investigations paradigmatiques dans la relation entre histoires locales et forces sociales générationnelles. L'actualité de la pratique de Douglas est particulièrement pertinente dans le contexte des dialogues universels de la Biennale, et le jury a sélectionné sa candidature avec un enthousiasme unanime. » Le jury canadien

Stan Douglas

Stan Douglas est un artiste en arts visuels qui vit et travaille à Vancouver et à Los Angeles. Ses films, vidéos et photographies ont fait l'objet d'expositions un peu partout dans le monde au cours des 30 dernières années, notamment à l'occasion des manifestations documenta IX, X et XI (1992, 1997, 2002) et de 4 éditions de la Biennale de Venise (1990, 2001, 2005 et 2019). Un survol de ses travaux, Stan Douglas. Mise en scène, a voyagé en Europe de 2013 jusqu'à la fin de 2015. De 2014 à 2017, sa pièce Helen Lawrence a été présentée à Vancouver, Toronto, Munich, Anvers, Édimbourg, Brooklyn et Los Angeles. M. Douglas a reçu un prix Infinity du Centre international de la photographie en 2012, le Prix de photographie Banque Scotia en 2013 et le prix Hasselblad en 2016. De 2004 à 2006, il a enseigné à l'Universität der Künste Berlin et depuis 2009, il est membre du corps professoral du Grad Art Department de l'Art Center College of Design de Pasadena, en Californie.

Du 16 janvier au 22 février 2020, la célèbre David Zwirner Gallery à New York présentera Doppelgänger, une installation vidéo de Stan Douglas qui a été lancée lors de la Biennale de Venise en 2019. Les œuvres de l'artiste sont également présentes dans les collections de grands musées dans le monde entier, dont le Centre Georges Pompidou, à Paris; la Tate Gallery, à Londres; l'Israel Museum, à Jérusalem; le Los Angeles County Museum of Art; le Museum of Contemporary Art Chicago; le Museum of Modern Art, à New York; le San Francisco Museum of Modern Art; le Solomon R. Guggenheim Museum, à New York; le Walker Art Center, à Minneapolis; ainsi que le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée des beaux-arts de l'Ontario et la Vancouver Art Gallery.

La Biennale di Venezia, qui compte plus de 80 pays participants, est l'exposition d'art contemporain la plus importante et prestigieuse au monde. Les expositions dans le pavillon du Canada sont organisées par le Musée des beaux-arts du Canada et présentées en partenariat avec le Conseil des arts du Canada. La représentation canadienne en 2021 est rendue possible grâce au généreux soutien financier de la Banque Royale du Canada (RBC), commanditaire principal, et de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. La 59e Biennale di Venezia aura lieu de mai à novembre 2021.

Depuis plus de 60 ans, le pavillon du Canada, situé dans les Giardini à Venise, accueille les œuvres d'artistes canadiens de renom, présentées par les conservateurs les plus connus au pays. La présence du Canada à la Biennale de Venise a contribué à consolider la place et le rôle que joue l'art contemporain canadien à l'international et à lancer et à promouvoir la carrière internationale d'un grand nombre des artistes les plus réputés du pays, notamment Emily Carr, David Milne, Jean-Paul Riopelle, Alex Colville, Guido Molinari, Michael Snow, General Idea, Geneviève Cadieux, Janet Cardiff et George Bures Miller, Rebecca Belmore, David Altmejd, Steven Shearer, Shary Boyle, BGL, Geoffrey Farmer, et Isuma.

