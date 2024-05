SQRI2 2022-2027 - 7 M$ À STARTUP MONTRÉAL POUR DÉPLOYER UNE OFFRE DE SERVICES AUPRÈS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES INNOVANTES

MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 7 millions de dollars sur trois ans à Startup Montréal afin de soutenir le déploiement de son offre de services auprès des entreprises technologiques innovantes dans le cadre d'Ax-C, un espace d'envergure internationale consacré à l'innovation et à l'entrepreneuriat. La somme allouée provient de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet appui permettra de créer un accès rapide et efficace à des outils destinés aux startups à fort potentiel et de développer des initiatives pour accélérer la commercialisation des innovations créées par ces entreprises.

Avec la création de l'Espace Ax-C, piloté par l'École de technologie supérieure (ÉTS), Startup Montréal jouera un rôle central en offrant des services complémentaires à ceux des organismes, des locataires et des occupants de l'espace, en plus de soutenir l'entrepreneuriat technologique à travers tout le Québec.

Citations :

« Pour que nos startups brillent à l'international, elles ont besoin d'outils adaptés afin de transformer leurs idées en réussites commerciales. La création de l'Espace Ax-C renforcera notre réputation mondiale en tant que destination privilégiée pour l'innovation. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Grâce à cet investissement stratégique, les startups technologiques à fort potentiel pourront bénéficier des ressources nécessaires à leur croissance internationale. Avec le soutien à Startup Montréal et la création de l'Espace Ax-C, le gouvernement facilite la création d'outils supplémentaires pour ne pas seulement voir grand, mais aussi avoir un grand impact sur l'économie d'ici. »

Richard Chénier, directeur général de Startup Montréal

Faits saillants :

L'aide gouvernementale s'inscrit dans le cadre de l'action 7 - Soutenir l'entrepreneuriat technologique innovant de la SQRI 2 2022-2027, qui prévoit 110 millions de dollars additionnels pour appuyer les incubateurs-accélérateurs performants, soutenir les startups dès leur création et doter le Québec d'un pôle d'innovation de calibre international consacré à cet écosystème.

2022-2027, qui prévoit 110 millions de dollars additionnels pour appuyer les incubateurs-accélérateurs performants, soutenir les startups dès leur création et doter le Québec d'un pôle d'innovation de calibre international consacré à cet écosystème. Startup Montréal est un OBNL dont la mission est de faire rayonner, ici comme ailleurs, l'écosystème montréalais des entreprises innovantes et d'en multiplier les retombées positives.

L'Espace Ax-C est un lieu d'envergure internationale consacré à l'entrepreneuriat technologique innovant qui vise à réunir les acteurs clés de l'innovation dans un seul écosystème afin de soutenir et de commercialiser leurs projets.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]