580 $ : moyenne des dépenses excédentaires par rapport au budget (727 $ dans les provinces des Prairies et 687 $ en Colombie-Britannique).

57 % des répondants ont eu du mal à couvrir la hausse des prix (67 % dans les provinces de l'Atlantique et 59 % au Québec).

Les personnes ayant des enfants sont celles qui, dans l'ensemble, ont dépensé le plus dans les catégories de cadeaux.

TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - La population canadienne a profité du temps des Fêtes pour célébrer en personne pour la première fois en trois ans, mais bon nombre d'entre eux en ressent encore les effets, principalement sur leur portefeuille, révèle le Sondage RBC annuel sur les achats des Fêtes et les perspectives d'épargne.

Plus du tiers (38 %) ont dépassé leur budget des Fêtes de 580 $ en moyenne, soit un montant nettement supérieur à la moyenne de 414 $ de l'an dernier. En outre, plus de la moitié (57 %) ont trouvé difficile de couvrir le coût des cadeaux, principalement en raison de l'inflation. Par ailleurs, plus du tiers (36 %) croient qu'il leur faudra jusqu'au mois d'avril ou au-delà pour ramener leurs finances sur la bonne voie.

Cette période des Fêtes a été spécialement onéreuse pour les Canadiens ayant des enfants, qui sont les répondants ayant dépensé le plus et qui s'attendent à ce que leur situation financière prenne le plus de temps à se rétablir. La majorité affirme avoir ressenti l'effet de l'inflation sur ses dépenses des Fêtes (80 %) et qu'il a été difficile d'assumer le coût des cadeaux (70 %). Plus de la moitié (56 %) ont dépensé plus que prévu et ont dépassé leur budget d'en moyenne 614 $, ce qui est considérablement supérieur à la moyenne nationale pour les principales catégories de cadeaux :

284 $ vs 189 $ - cadeaux et expériences

203 $ vs 68 $ - cadeaux pour animaux de compagnie

161 $ vs 77 $ - jouets

146 $ vs 79 $ - appareils mobiles, ordinateurs et consoles de jeu

140 $ vs127 $ - cartes-cadeaux

133 $ vs 61 $ - articles de divertissement (DVD, jeux, livres, iTunes)

La moitié (49 %) de ces familles estiment que leurs finances reviendront sur la bonne voie entre avril et juin, voire ultérieurement.

« Il était difficile de contenir notre joie de pouvoir à nouveau nous réunir en personne pendant les Fêtes, et cet enthousiaste s'est transformé en élan de générosité. Il faudra du temps pour rembourser ces dépenses, voire jusqu'au printemps pour certaines personnes », indique Rachel Megitt, vice-présidente, Placements à terme et épargne et RBC Investi-Clic. « Cela pèse lourd sur le budget des ménages, et la prochaine période des Fêtes arrivera plus rapidement qu'attendu, et le cycle d'endettement repartira de plus belle. »

Aider les Canadiens à rétablir leurs finances

Rachel Megitt constate que les Canadiens ayant dépensé plus que prévu songent déjà à prendre certaines mesures pour remettre leurs finances sur la bonne voie en 2023, par exemple en dépensant moins pour les loisirs et d'autres articles non essentiels afin d'utiliser ces économies pour rembourser des dépenses.

« Pour les aider à y parvenir, nous leur proposons notamment une solution d'épargne numérique, commente-t-elle. TrouvÉpargne NOMI fait appel à une technologie prédictive pour analyser habitudes de dépôts et de dépenses, et met automatiquement de côté des fonds considérés excédentaires. Au fil du temps, ces petites économies automatiques croissent très rapidement, et ce, sans effort de leur part. De surcroît, ils épargneront suffisamment pour couvrir une bonne partie du coût de leurs cadeaux lors de la prochaine période des Fêtes. »

TrouvÉpargne NOMI est une solution offerte gratuitement aux clients de l'appli Mobile RBC. Elle leur permet également de consulter facilement leur solde, ainsi que de suspendre et de reprendre les virements automatiques, et ce, en tout temps. Ils peuvent transférer des fonds dans leur compte bancaire courant quand bon leur semble. Au cours de la dernière année seulement, les clients actifs ont épargné en moyenne 473 $ par mois grâce à TrouvÉpargne NOMI.

« Nous demandons toujours aux Canadiens ce qu'ils feraient s'ils disposaient de quelques dollars de plus l'année prochaine, explique Mme Megitt. Pour 2023, la réponse la plus fréquente a été de rembourser des dettes. Imaginez à quel point 473 $ par mois vous aideraient à réduire vos dettes. »

Résultats

SONDAGE RBC 2023 SUR LES ACHATS DES FÊTES ET LES PERSPECTIVES D'ÉPARGNE Comparaison - Canada et régions RÉPONSES Canada C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. QC Prov. de

l'Atl. TOUS LES RÉPONDANTS : Ont dépassé leur budget

des Fêtes 38 % 35 % 32 % 47 % 41 % 35 % 42 % PERSONNES AYANT

DÉPASSÉ LEUR

BUDGET : Dépassement moyen 580 $ 687 $ 536 $ 727 $ 625 $ 452 $ 436 $ TOUS LES

RÉPONDANTS : Ont eu de la difficulté à

couvrir le coût des

cadeaux 57 % 58 % 49 % 52 % 55 % 59 % 67 % Seront en mesure de

ramener leurs finances

sur la bonne voie en

avril ou ultérieurement 36 % 34 % 33 % 31 % 37 % 35 % 37 % Ont ressenti l'effet de

l'inflation sur leurs

dépenses des Fêtes 71 % 77 % 68 % 70 % 70 % 68 % 76 %

SONDAGE RBC 2023 SUR LES ACHATS DES FÊTES ET LES PERSPECTIVES D'ÉPARGNE Comparaison - Canadiens avec et sans enfants RÉPONSES CANADA AVEC ENFANTS Ont ressenti les répercussions de

l'inflation 71 % 80 % Ont eu de la difficulté à couvrir le

coût des cadeaux 57 % 70 % Ont dépassé leur budget des

Fêtes 38 % 56 % Dépassement moyen 580 $ 614 $ Seront en mesure de ramener

leurs finances sur la bonne voie en

avril ou ultérieurement 36 % 49 % Dépenses par catégorie de cadeaux : ... pour famille et amis 189 $ 284 $ ... animaux de compagnie 68 $ 203 $ ... jouets 77 $ 161 $ ... appareils mobiles, ordinateurs

et consoles de jeu 79 $ 146 $ ... cartes-cadeaux 127 $ 140 $ ... produits de divertissement

(DVD, jeux, livres, iTunes) 61 $ 133 $





SONDAGE RBC 2023 SUR LES ACHATS DES FÊTES ET LES PERSPECTIVES D'ÉPARGNE Comparaison - Âge et genre RÉPONSES CANADA De 18 à

34 ans De 35 à

54 ans 55 ans

et plus H F TOUS LES RÉPONDANTS : Ont dépassé leur budget des Fêtes 38 % 57 % 41 % 19 % 37 % 39 % PERSONNES AYANT DÉPASSÉ LEUR

BUDGET :











Dépassement moyen 580 $ 748 $ 474 $ 402 $ 677 $ 476 $ TOUS LES RÉPONDANTS :











Ont eu de la difficulté à couvrir le coût des

cadeaux 57 % 67 % 64 % 40 % 55 % 58 % Seront en mesure de ramener leurs finances sur

la bonne voie en avril ou ultérieurement 36 % 41 % 45 % 21 % 36 % 35 % Ont ressenti l'effet de l'inflation sur leurs

dépenses des Fêtes 71 % 67 % 77 % 67 % 69 % 73 %

À propos du Sondage RBC 2023 sur les achats des Fêtes et les perspectives d'épargne

Au total, 2 000 sondages ont été réalisés en ligne par Ipsos entre le 3 et le 5 janvier 2023 auprès de Canadiens âgés de plus de 18 ans, au moyen de la plateforme en ligne Ipsos Je-Dis. Ce sondage est mené pour le compte de RBC depuis 2011. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population canadienne déterminée à partir des données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été sondée. Plus les bassins de la population sont restreints, plus les intervalles de crédibilité sont larges.

À propos de NOMI de RBC

Au cours des cinq dernières années, NOMI est devenue une solution numérique des plus utiles. En offre aux clients des perspectives personnalisées, ce qui leur donne la confiance nécessaire pour gérer leur argent. Les utilisateurs de TrouvÉpargne NOMI ont mis plus de 3,6 milliards de dollars de côté depuis. Perspectives NOMI RBC Investi-Clic, un bulletin lancé l'an dernier, aide les clients à mettre en place et à respecter leurs stratégies d'épargne et de placement en leur offrant des renseignements opportuns lorsqu'ils ont un surplus de fonds à investir. Budgets NOMI permet maintenant de faire le suivi d'un plus grand nombre de dépenses, allant de l'épicerie aux dépenses courantes des ménages. De plus, Prévisions NOMI fait maintenant le suivi du revenu des clients, de leurs paiements préautorisés et prévus, de leurs virements et de leurs cotisations à des comptes de placement RBC. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de NOMI, visitez le site rbc.com/NOMI.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 95 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

