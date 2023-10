Soutien stratégique au secteur québécois des sciences de la vie - Près de 25 M$ à Pharmascience pour agrandir et moderniser ses installations à Candiac

CANDIAC, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, un prêt pardonnable d'un montant maximal de 24 750 000 $ à Pharmascience et à PCRI, propriétaire des immeubles, pour l'agrandissement et la modernisation de l'usine de Candiac. Le projet de 120 millions de dollars comprend également l'installation d'une nouvelle chaîne de production.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet stratégique pour le secteur québécois des sciences de la vie contribuera à accroître la production locale et les capacités manufacturières au Québec, un objectif important de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025. Les nouvelles installations renforceront aussi les chaînes d'approvisionnement locales en médicaments.

En effet, Pharmascience prévoit tripler son volume actuel de fabrication de produits stériles injectables. En plus d'assurer le maintien du siège social au Québec, cette initiative permettra la création de 50 postes bien rémunérés ainsi que la consolidation des quelque 1 500 emplois de l'entreprise. De plus, le projet favorisera la croissance de Pharmascience au Québec et l'augmentation de ses exportations sur les marchés nord-américains et mondiaux.

« Notre gouvernement continue de bâtir une industrie québécoise des sciences de la vie forte et innovante. C'est en misant sur des projets structurants comme celui de Pharmascience qu'on va solidifier les assises de ce secteur stratégique et renforcer notre approvisionnement local. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous avons à cœur de favoriser notre autonomie en matière d'approvisionnement et de soutenir l'innovation dans le domaine de la santé afin de rendre notre réseau plus performant, comme indiqué dans le Plan santé. En appuyant le projet de Pharmascience, on mise sur le savoir-faire d'ici pour mieux répondre aux besoins des Québécois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Cet important projet d'expansion s'inscrit dans la vision de Pharmascience d'être le chef de file canadien en matière de biofabrication de produits génériques et novateurs. Nous sommes ravis d'investir dans la croissance continue de Pharmascience, en nous appuyant sur nos quarante années d'expérience dans le secteur, afin d'offrir des médicaments abordables et de grande qualité aux patients du Canada et du monde entier. »

David W. Goodman, Ph. D., président exécutif du conseil d'administration de Pharmascience

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que Pharmascience croit au besoin d'investir au Québec et au Canada. Nous sommes fiers de ce projet d'envergure, qui consolidera notre rôle de chef de file canadien dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Il confirme qu'avec l'appui des gouvernements, nous pouvons soutenir la fabrication locale et notre capacité nationale pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement de produits pharmaceutiques et, ainsi, notre système de soins de santé. »

Martin Arès, chef de la direction de Pharmascience

Fondée en 1983, Pharmascience, dont le siège social est à Montréal, est la plus grande entreprise pharmaceutique de propriété québécoise. Elle possède un portefeuille très diversifié comprenant plus de 300 familles de produits, incluant des médicaments génériques et des marques de prescription vendues avec ou sans ordonnance.

Actuellement, seulement 12 % des médicaments prescrits au Canada sont produits localement.

sont produits localement. La Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 vise notamment à soutenir la création et la croissance d'entreprises novatrices, à attirer et à concrétiser des projets d'investissement ainsi qu'à stimuler la commercialisation des innovations. Pour atteindre ces objectifs, elle est dotée d'une enveloppe de 211 millions de dollars, laquelle générera des investissements de près de 2 milliards de dollars.

