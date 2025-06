Pour les patients et le personnel - De nouvelles étapes de franchies vers la réalisation des projets de modernisation des hôpitaux de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache

QUÉBEC, le 25 juin 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, est fière d'annoncer aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, des étapes importantes vers la réalisation de projets de modernisation dans deux hôpitaux de la région des Laurentides. Les hôpitaux de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache feront l'objet de rénovations majeures au cours des prochaines années afin d'offrir des milieux de soins et services modernes et mieux adaptés aux besoins de la population.

Ces projets stratégiques visent à transformer les milieux de soins afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la population des Laurentides. En plus de poursuivre la planification des premières phases, les deux projets voient leurs phases 2 inscrites au Plan québécois des infrastructures (PQI), ce qui permet d'entamer les études nécessaires à leur future réalisation.

Hôpital régional de Saint-Jérôme

La phase 1 du projet de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme vise la modernisation du plateau technique chirurgical, à savoir le bloc opératoire, la chirurgie d'un jour, la chirurgie mineure, la clinique de la douleur, l'endoscopie et l'unité de retraitement des dispositifs médicaux et endoscopiques afin de garantir le maintien de la qualité et de la sécurité des services. Le secteur pathologie du laboratoire sera réaménagé. La solution immobilière sera érigée sur le site actuel de l'hôpital.

La phase 2 prévoit la bonification des installations afin d'y accueillir le centre mère-enfant-famille, le centre intégré de cancérologie, l'urgence ainsi que des unités de soins. Des travaux de maintien et de mise aux normes du bâtiment actuel sont également prévus.

Hôpital de Saint-Eustache

La phase 1 consiste en l'agrandissement de l'Hôpital qui accueillera la nouvelle urgence et une unité d'intervention brève en psychiatrie et qui permettra de mieux répondre aux normes de sécurité. Afin de fournir un environnement propice pour la clientèle en santé mentale et de permettre un aménagement adéquat pour l'application des meilleures pratiques de soins, des lits en chambre individuelle seront disponibles en unité d'intervention brève.

La phase 2 du projet de modernisation comprend les unités fonctionnelles ainsi que les services suivants : centre mère-enfant-famille, unité de soins de courte durée, unité de soins critiques, médecine de jour, cliniques externes, unité de retraitement des dispositifs médicaux, génie biomédical, bloc opératoire, chirurgie d'un jour, chirurgie mineure, endoscopie, imagerie médicale, laboratoire ainsi que le secteur de l'enseignement et formation. Les espaces libérés seront réaménagés afin de permettre un agrandissement du secteur lié à la mission ambulatoire de l'hôpital.

Hôpital de Mont-Laurier

Les travaux prévus pour l'Hôpital de Mont-Laurier sont toujours inscrits au PQI, en phase de planification. La planification du dossier suit son cours.

Citations :

« Je suis très heureuse que les projets des hôpitaux de Saint-Eustache et de Saint-Jérôme progressent. Chaque étape que nous franchissons est une excellente nouvelle pour nos citoyens, qui pourront bientôt bénéficier davantage de soins de qualité, offerts dans des environnements qui répondront aux besoins futurs. Je suivrai avec une attention particulière toutes les autres étapes à venir. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides

« Les projets des hôpitaux de Saint-Eustache et de Saint-Jérôme sont des projets phares pour la région des Laurentides. Notre gouvernement fait le choix responsable d'investir dans nos infrastructures pour mieux répondre aux besoins des Québécois, dans toutes les régions du Québec, et livrer des infrastructures de santé modernes et plus adaptées. C'est un engagement du Plan santé, et c'est ce que les patients de même que le personnel méritent. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis fier de constater que le projet de modernisation de l'hôpital de Saint-Eustache avance concrètement. C'est un dossier prioritaire depuis ma toute première élection dans Deux-Montagnes, parce que les investissements des gouvernements précédents dans la région n'ont hélas jamais été suffisants pour soutenir notre forte croissance démographique. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et député de Deux-Montagnes

Faits saillants :

Rappelons que les travaux à l'Hôpital de Saint-Jérôme et à l'Hôpital de Saint-Eustache font partie de la trentaine de projets d'infrastructures en santé à travers le Québec dont les activités de planification ont été confirmées en mai dernier .

