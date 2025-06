Pour les patients de l'Outaouais - Québec inaugure un nouveau tomographe à émission de positrons (TEP) à l'Hôpital de Gatineau

QUÉBEC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, soulignent l'ouverture officielle du nouveau tomographe par émission de positrons (TEP) à l'Hôpital de Gatineau.

Ce nouvel appareil, à la fine pointe de la technologie, vient remplacer l'ancien, qui était désuet, dans le but d'améliorer l'accès aux soins en imagerie médicale pour les patients de la région. Son efficacité augmentera la capacité d'examens diagnostiques de 20 à 30 %. Cette technologie est très utile, notamment dans certains cas de cancer, et également pour de l'imagerie neurologique (par exemple, pour détecter la démence ou la maladie d'Alzheimer), infectieuse ou cardiaque. L'appareil permet de détecter la présence d'anomalies et de les localiser de manière bien précise.

Il permettra notamment de desservir les patients de l'urgence, ceux des différentes unités de l'hôpital, ceux provenant des cliniques externes et, de façon prioritaire, les patients en oncologie. Finalement, le nouveau TEP contribuera à prévenir les interruptions de service et à assurer une continuité de soins sécuritaire pour la population de l'Outaouais, notamment en oncologie.

« L'implantation de ce nouveau TEP à l'Hôpital de Gatineau contribuera à offrir un meilleur accès aux services d'imagerie médicale. C'est un gain notable pour les patients qui ont besoin de ces services en Outaouais. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence dans l'efficacité des soins. Agir en amont, c'est l'un des éléments clés de notre Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis heureux de souligner cette importante réalisation, qui démontre l'engagement du gouvernement et de la communauté à améliorer les soins de santé dans notre région. Il permettra de favoriser un meilleur diagnostic et une meilleure prise en charge de nombreux types de problèmes de santé sérieux, et particulièrement les cancers. C'est une excellente nouvelle et je partage votre fierté de voir ce projet se réaliser »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne un projet d'une telle envergure qui permettra à de nombreux patients de recevoir les soins de santé et les services dont ils ont besoin, ici, dans Chapleau, à Gatineau, en Outaouais, à proximité de leur domicile. L'implantation de ce nouveau TEP scan à l'Hôpital de Gatineau contribuera à un meilleur diagnostic et à une meilleure prise en charge de nombreux types de problèmes de santé sérieux, et particulièrement les cancers. »

Mathieu Lévesque, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental au ministre de la Justice

« Nous pouvons nous réjouir de l'apport d'un tel appareil de pointe au mieux-être des gens de la région. L'accès plus facile à ce service aura pour effet de favoriser une meilleure prise en charge de certains cas de cancers, et de diminuer les listes d'attente pour ce type d'examen, au bénéfice de l'ensemble de la population, tant les patients que leurs proches. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Merci à toutes les équipes et à l'ensemble des partenaires qui ont uni leurs efforts pour concrétiser ce projet essentiel. Grâce à l'engagement de notre gouvernement et à cette collaboration sur le terrain, les patients et les patientes de la région auront désormais un meilleur accès aux soins en imagerie médicale, ici même en Outaouais. C'est un autre geste concret pour améliorer les services de santé dans notre région. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants :

Ce projet a été réalisé grâce à un financement de 2,9 millions $ du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La Fondation Santé Outaouais a aussi contribué de façon majeure à sa réalisation, soit à hauteur de 595 000 $.

