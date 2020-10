L'appui financier du gouvernement du Canada permet au CEIM, au Centech et à Bonjour Startup Montréal de soutenir et d'outiller des PME innovantes du domaine des technologies de pointe.

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises et les organismes de tous les secteurs ont besoin de solutions novatrices pour s'adapter au nouveau contexte économique, améliorer leur productivité et s'assurer une croissance durable. Et c'est avec l'aide des nouvelles technologies que les entrepreneurs y parviennent. L'innovation joue un rôle prépondérant dans la lutte contre les effets dévastateurs de la pandémie, et le gouvernement du Canada continue d'être un acteur clé dans l'appui au développement technologique en s'assurant que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates.

Pendant la crise, le domaine des technologies a vu naître des occasions de développement dans plusieurs secteurs; il est même considéré comme l'une des solutions permettant au Québec de mieux s'adapter face aux enjeux économiques causés par la crise sanitaire. Il est donc essentiel de soutenir des initiatives comme celles du Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM), du Centre de l'entrepreneurship technologique de l'ÉTS (Centech) et de Bonjour Startup Montréal, trois organismes qui accompagnent des entrepreneurs de Montréal et de partout au Québec dans leurs projets technologiques. Ces incubateurs de talents et d'innovation, qui offrent un appui crucial aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance à toutes les étapes de leur existence, soutiennent le démarrage d'entreprises technologiques, favorisent les collaborations commerciales, notamment à l'international, et soutiennent la création d'emplois.

Trois joueurs clés pour propulser les PME technologiques

Le gouvernement du Canada est présent depuis le début de la pandémie de COVID-19 pour soutenir le développement et la réinvention des PME et nous continuerons de les appuyer tout au long de la relance.

Pour poursuivre leur mission et propulser leur clientèle, le CEIM, le Centech et Bonjour Startup Montréal peuvent compter sur des contributions non remboursables totalisant 4 999 100 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ce soutien, présenté lors d'un point de presse aujourd'hui par l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, renforce le dynamisme de l'écosystème d'innovation de Montréal et soutient la création d'emplois.

Alors que le CEIM et le Centech voient leurs ententes renouvelées jusqu'en 2023 et consacreront l'aide de DEC à leurs activités courantes d'accompagnement, Bonjour Startup Montréal est entre autres soutenu pour le développement d'Inno Startup, une plateforme d'innovation ouverte qui permet le maillage des grandes organisations avec les entreprises en démarrage.

Les services d'incubation et d'accélération du CEIM se distinguent par un encadrement adapté à chaque projet, une large gamme d'expertises et des stratégies de valorisation qui priorisent les intérêts des entrepreneurs. Propulsé par l'École de technologie supérieure (ÉTS), le Centech est pour sa part l'un des principaux incubateurs au Canada à se concentrer sur les technologies de haut niveau. Il offre deux programmes d'accompagnement pour les entreprises en démarrage permettant d'accélérer le développement des projets en concordance avec les besoins du marché. Bonjour Startup Montréal est quant à lui un organisme dont la mission est de créer un maximum d'impact social et économique pour la métropole en accélérant la croissance et le rayonnement de la communauté start-up dans un écosystème parmi les plus dynamiques au monde.

Le complément d'information sur les projets est fourni dans le document connexe.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à stimuler l'innovation aidant les entreprises et organismes à s'adapter pour accroître leur productivité et leur compétitivité à long terme. Nous sommes fiers de pouvoir offrir un soutien aux incubateurs et accélérateurs d'entreprises du Grand Montréal, comme le CEIM, le Centech et Bonjour Startup Montréal, véritables moteurs technologiques pour le futur. La métropole regorge d'entrepreneurs talentueux et c'est grâce au soutien et à la collaboration d'acteurs comme ceux-ci qu'on peut leur donner les moyens de leurs ambitions et faire rayonner notre ville. Comme en témoigne l'annonce d'aujourd'hui, nous étions là pour eux avant la pandémie, nous sommes présents aujourd'hui, et nous continuerons de travailler ensemble pour trouver des solutions qui créeront de bons emplois et rendront notre économie encore plus résiliente. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic‒Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous remercions l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, ainsi que son équipe, pour l'appui financier de DEC, qui permettra au CEIM d'offrir ses services d'incubation et d'accélération et de mettre sur pied un programme de coaching dédié exclusivement à l'exportation et qui sera suivi, à partir de l'automne 2021, de missions commerciales ciblées en Europe, aux États-Unis et en Orient. 85 start-up profiteront de ces services grâce au gouvernement canadien. »

Hélène Desmarais, présidente du Conseil et chef de la direction, Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM)

« Nous sommes très heureux du soutien continu du DEC, qui nous permet d'aller encore plus loin dans l'accompagnement des entreprises en démarrage. Ce nouvel appui financier permettra d'accélérer l'essor des projets d'innovation technologique québécois. Cela contribuera ainsi à renforcer l'attractivité de Montréal en la matière, au Canada et sur la scène internationale. »

Richard Chénier, directeur général, Centre de l'entrepreneurship technologique de l'ÉTS (Centech)

« L'innovation et le développement économique sont au cœur de la mission de l'ÉTS. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, les jeunes pousses du Centech pourront mener à bien cette mission en approfondissant leurs recherches et nous serons en mesure de les propulser à un niveau supérieur pour aider à la relance économique. Quel que soit le contexte, ensemble, nous faisons partie de la solution. »

François Gagnon, directeur général, ÉTS

« Grâce au partenariat avec DEC et nos autres collaborateurs, nous pourrons accompagner, durant la prochaine année, 20 organisations dans leur collaboration potentielle avec les start-up. Notre volonté est de contribuer concrètement à la résolution d'enjeux d'affaires des organisations grâce au sens d'innovation propre aux start-up. »

Liette Lamonde, présidente et directrice générale, Bonjour Startup Montréal

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) et du programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de DEC .

. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Lien connexe

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]