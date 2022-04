Soutien aux personnes en situation d'itinérance - Relocalisation du refuge temporaire de l'Auberge Royal Versailles vers l'Église Sainte-Jeanne-d'Arc

MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal annoncent la relocalisation du refuge temporaire pour personnes en situation d'itinérance établi à l'Auberge Royal Versailles vers l'Église Sainte-Jeanne-d'Arc, située au 2295 rue de Chambly dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L'ouverture du refuge temporaire est prévue pour le 30 avril 2022 afin d'éviter un bris de service à la suite de la fermeture du site de l'Auberge Royal Versailles à la fin du mois.

Un refuge temporaire pour soutenir les personnes vulnérables

Les besoins des personnes en situation d'itinérance dans la métropole ont été grandement exacerbés par la pandémie et il est nécessaire de continuer de mettre en place des ressources pour y répondre. Ce nouveau centre d'hébergement d'urgence sera ouvert pour les 12 prochains mois, dans une formule 24/7 et aura une capacité maximale de 70 places.

Dans ce nouveau lieu, une belle grande salle commune sera aménagée au sein de laquelle les gens pourront manger et faire des activités. L'organisme CARE Montréal a le désir de développer ses services et est très heureux d'avoir un lieu pouvant offrir des aires communes aux usagères et usagers.

Ce refuge est le fruit d'une collaboration avec l'arrondissement et de nombreux partenaires du réseau de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires. Celui-ci est aménagé par le Centre de coordination des mesures d'urgence de l'agglomération de Montréal et opéré par l'organisme CARE Montréal, en collaboration avec le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Collaborer pour favoriser la cohabitation

La Ville de Montréal, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, les organismes communautaires, le SPVM et la STM collaborent activement pour favoriser la cohabitation sociale avec les résidents et les commerçants du quartier.

Pour plus d'informations sur les ressources disponibles et d'autres mesures qui seront déployées, rendez-vous sur https://bit.ly/cohabitationmhm

« La situation de l'itinérance dans la métropole est un enjeu collectif qui requiert une attention particulière et constante. Je tiens à souligner l'engagement exceptionnel des équipes qui ont collaboré afin de trouver des solutions et de s'assurer de la continuité des services d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance. Les besoins sont grands, et je suis satisfait des efforts déployés par l'ensemble des partenaires pour aider concrètement les personnes qui en ont le plus besoin. », déclare Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

« Il est absolument nécessaire de développer des solutions afin de ne laisser personne pour compte dans la métropole. De nombreux partenaires se sont mobilisés pour l'ouverture de cette ressource temporaire pour les personnes en situation d'itinérance. Ce refuge viendra répondre à un besoin important à Montréal. Nous sommes également déterminés à mettre en place des mesures fortes pour favoriser la communication et cohabitation sociale dans le quartier. » déclare Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville Montréal.

« CARE Montréal est, depuis le début de la pandémie, un pilier dans le développement des hébergements d'urgence dans l'est de Montréal. Nous cherchions, depuis quelques mois déjà, un lieu plus adéquat que l'Auberge Royal Versailles. Dans notre souhait de pérenniser CARE Montréal, de développer nos programmes cliniques, ainsi que de développer d'autres services pour les personnes en situation d'itinérance ou de précarité, avoir un lieu comme celui-ci améliorera les qualités de nos interventions au quotidien. Et avec l'aide de nos employés, nos partenaires publics et communautaires, nous continuerons de nous mobiliser pour mettre fin à l'itinérance chronique en offrant des solutions innovantes tout en gardant toujours les meilleures pratiques en tête. C'est une grande fierté pour nous d'avoir une équipe aussi dédiée à la réussite de nos objectifs. Sans nos employés dévoués à cette cause, nous ne pourrions même espérer rêver réussir. Maintenant c'est possible. » ajoute Michel Monette, directeur général de CARE Montréal.

