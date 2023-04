Soutien au repreneuriat - Plus de 5 M$ à la Fédération québécoise des municipalités pour soutenir la relève d'entreprise

QUÉBEC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue 5,25 millions de dollars sur trois ans à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour appuyer un projet en deux volets en lien avec le repreneuriat.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le premier volet consiste à mettre en place un programme de soutien financier afin de rendre accessibles, aux cédants et aux repreneurs, des services professionnels dans un contexte de relève entrepreneuriale par la famille, les employés, les cadres ou des acquéreurs externes, en incluant la reprise collective.

Le second volet vise l'accompagnement des dirigeants des services locaux de développement économique des MRC ou de leur organisme délégataire. La FQM déploiera une stratégie comprenant la constitution d'une équipe de mentors en gestion et un programme d'activités d'animation et de formation. Elle s'associera à la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ et à l'Association des directions du développement économique local du Québec pour sa mise en œuvre.

Citations :

« Avec ce projet, on appuie les initiatives de repreneuriat et on renforce les services d'accompagnement offerts aux MRC. Le transfert d'entreprise est un moteur majeur de développement économique, et on doit bien s'outiller pour faire face aux défis qui y sont associés. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La FQM tient à souligner la qualité de la collaboration établie avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie en matière de développement local. Cette annonce répond directement à un besoin important identifié par nos membres : soutenir les projets de relève des entrepreneurs de tous âges dans nos communautés. En tant que porte-parole des régions, la FQM se réjouit aussi que cette entente permette la mise en place d'un accompagnement des dirigeants de nos services de développement. C'est un excellent moyen d'assurer la vitalité économique de nos territoires. »

Jacques Demers, président de la FQM, préfet de la MRC de Memphrémagog et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley

Faits saillants :

L'aide gouvernementale est accordée dans le cadre de la mise en place du réseau Accès entreprise Québec (AEQ), un service d'accompagnement offert par les MRC aux entrepreneurs dans les régions du Québec.

AEQ vise à accélérer le développement économique local et à s'assurer que les entreprises ont accès à du soutien ainsi qu'à du capital de croissance et d'investissement de haute qualité comparables d'une région à l'autre et respectueux des spécificités régionales.

Le gouvernement du Québec a prévu une somme de 97,5 millions de dollars de 2020-2021 à 2024-2025 pour la mise en place du réseau AEQ.

