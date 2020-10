Soutien au milieu culturel - 150 000 $ accordés à 10 organismes pour accompagner les industries culturelles et créatives

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'accorder un soutien financier et logistique à dix organismes culturels dans le but de développer la mise en marché de leurs produits et de leur savoir-faire dans une approche virtuelle. Ce financement s'inscrit dans le plan de relance économique Une impulsion pour Montréal : agir maintenant, lancé en juin dernier. Le soutien, qui comporte un volet technologique et un volet d'accompagnement stratégique, aidera les promoteurs d'événements à déployer les outils nécessaires à la mise sur pied d'activités virtuelles de maillage, de réseautage et de développement d'affaires.

« Les industries culturelles et créatives sont d'importants vecteurs de développement social et économique à Montréal. Le fonctionnement de ces entreprises a été sévèrement affecté par la pandémie, qui les a forcées à s'adapter et à faire preuve de résilience. Il est vital de soutenir les promoteurs d'événements pendant cette crise sanitaire, et c'est pourquoi nous les accompagnerons vers un nouveau modèle économique en phase avec la réalité actuelle. En soutenant les événements culturels, nous facilitons la mise en marché et la découvrabilité des produits culturels et créatifs québécois. C'est l'avenir de tout le secteur qui est en jeu et nous sommes fiers de faire notre part », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les organismes recevront une aide pour développer des solutions technologiques. Ce soutien permettra aux organisations créatives et culturelles participantes de commercialiser des produits, des œuvres et le savoir-faire des artistes et créateurs dans un contexte d'événements hybrides ou dématérialisés et ainsi développer de nouveaux modèles de revenus. Financés à hauteur de 15 000 $ chacun, grâce à l'entente Réflexe Montréal, les événements retenus auront aussi droit à de l'accompagnement afin d'entreprendre une réflexion sur leurs orientations stratégiques à court, moyen et long termes.

« Dans le contexte actuel, cet accompagnement aura des bénéfices directs sur le milieu culturel et les artistes. En les aidant à poursuivre leurs activités, à commercialiser leur travail, en générant des revenus pour le cœur créatif de Montréal, nous les aidons à sortir la tête de l'eau pendant ces temps incertains », a précisé la mairesse Valérie Plante.

Les événements retenus :



Festival de films francophones Cinemania

Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM)

Papier - Foire d'art contemporain

Festival international de film sur l'art (FIFA)

M Pour Montréal

ELEKTRA

CINARS

MÉGA+MIGS

Hub Montréal

Casteliers

Rappelons qu'un appel à projets a été lancé en août dernier pour venir en aide aux organismes qui bénéficient du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels ou du Fonds marchés et vitrines culturels et créatifs. La première phase couvre les événements se tenant entre novembre 2020 et juin 2021. Un second appel à projets sera lancé en novembre afin de couvrir les événements de juillet à octobre 2021.

L'appel à projets s'inscrit dans la mesure 17 du plan de relance économique qui vise à Appuyer le rayonnement économique international de Montréal et l'internationalisation de ses entreprises. Cette mesure prévoit le soutien aux événements d'affaires internationaux et virtuels et les maillages d'affaires afin d'aider les entreprises à s'outiller virtuellement et à structurer leur nouvelle offre d'activités commerciales.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente Réflexe Montréal vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

Ligne d'information : Les entreprises de tous les secteurs qui souhaitent obtenir de l'information sur les différents programmes et mesures disponibles peuvent communiquer avec la Ville, du lundi au vendredi, au 514 394-1793, ou remplir en tout temps le formulaire prévu à cet effet.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]