Soutien au Centre québécois de développement durable - Québec agit pour accélérer la transition des PME vers une économie verte et responsable

ALMA, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'un financement au Centre québécois de développement durable (CQDD) pour soutenir la mise en place de services d'accompagnement en développement durable au sein d'organismes de développement économique local des régions du Québec. Le ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, en a fait l'annonce à l'occasion du lancement de la nouvelle version de l'Activateur 360, une solution numérique créée par le CQDD dans le but d'accélérer la transition des PME vers une économie verte et responsable.

Grâce à cet appui financier de 300 000 $ sur trois ans, l'organisme pourra élargir le déploiement de l'Activateur 360 à toutes les régions et y intégrer de nouveaux partenaires et utilisateurs. Le projet vise également à optimiser les partenariats déjà en place et à faciliter le passage à l'action pour les entrepreneurs. L'objectif : accroître la compétitivité des PME face aux attentes des marchés en matière d'environnement, d'enjeux sociaux et de gouvernance en les accompagnant dans l'adoption d'une stratégie de développement durable.

Citations :

« Je félicite le CQDD pour ce projet qui vient enrichir l'offre de services de l'écosystème de soutien aux PME pour générer encore plus de retombées économiques, sociales et environnementales dans nos régions. En appuyant des initiatives comme celle-ci, notre gouvernement s'assure d'outiller les entreprises d'ici pour continuer à bâtir une économie toujours plus verte, durable et prospère pour le Québec. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

« Plutôt que de multiplier les ressources parallèles, l'Activateur 360 mise sur ceux qui sont déjà aux côtés des PME : les conseillers aux entreprises au sein des organismes de développement économique local. En les formant et en les outillant, nous décuplons notre portée partout au Québec, avec l'objectif d'accompagner 1 000 entreprises dans leur transition écoresponsable d'ici trois ans. »

Nicolas Gagnon, directeur général du Centre québécois de développement durable

Faits saillants :

L'initiative, évaluée à plus de 1,5 million de dollars, bénéficie d'un financement de 300 000 $ sur trois ans provenant du Programme d'appui aux projets de développement économique - Projets structurants d'organismes en appui au développement de l'entrepreneuriat (PAPDE, volet 1).

Le CQDD est spécialisé en application opérationnelle du développement durable dans les organisations. Il a comme mission de les soutenir dans l'intégration des enjeux de durabilité pour améliorer leurs performances économiques, sociales et environnementales ainsi que leur gouvernance.

Le CQDD souhaite mettre en place, au sein d'organismes de développement économique, un réseau de plus de 150 conseillers formés et outillés pour accompagner les PME du Québec.

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SOURCE Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional

Source : Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]