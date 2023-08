Soutien à la productivité des entreprises - Appui de 65 M$ à Lantic pour moderniser son usine de Montréal

MONTRÉAL, le 14 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec accordent une aide financière totalisant 65 millions de dollars à Lantic pour moderniser son usine de raffinage de sucre afin que l'entreprise puisse répondre à la demande croissante de ses clients industriels.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet, d'une valeur de plus de 200 millions de dollars, permettra à Lantic d'acquérir des équipements, de reconfigurer le bâtiment existant sur la rue Notre-Dame à Montréal, d'implanter une nouvelle chaîne de fabrication et d'automatiser une partie de ses activités de chargement. L'entreprise pourra ainsi augmenter sa capacité de raffinage de 100 000 tonnes par année et réaliser des gains de productivité.

Un premier appui gouvernemental de 40 millions de dollars est alloué à l'entreprise dans le cadre du programme ESSOR. Investissement Québec lui octroie un prêt de 25 millions de dollars à même ses fonds propres.

« Lantic fait partie du paysage industriel de l'est de Montréal depuis 1888, et cet investissement majeur lui permet de franchir une nouvelle étape importante de son histoire. On le voit avec l'annonce d'aujourd'hui, lorsqu'on investit dans la modernisation et l'automatisation de nos entreprises, c'est toute l'économie québécoise qui gagne. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre équipe est fière de soutenir Lantic dans cet important projet de croissance. En misant sur l'innovation technologique pour optimiser ses installations de Montréal, l'entreprise se donne les moyens d'augmenter sa productivité afin de répondre à la demande grandissante et de demeurer compétitive sur la scène nationale et internationale. »

Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive, Placements privés, à Investissement Québec

Lantic exploite des raffineries de canne à sucre à Montréal, à Québec et à Vancouver ainsi qu'une usine de traitement de betteraves à sucre à Taber , en Alberta .

ainsi qu'une usine de traitement de betteraves à sucre à , en . Depuis près de 135 ans, elle offre une gamme complète de sucres naturels de haute qualité.

Géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, le programme ESSOR est destiné aux entreprises du Québec qui cherchent du financement pour :



accélérer la concrétisation d'un projet d'investissement;



augmenter leur productivité par la transition technologique ou l'acquisition de nouvelles technologies;



réduire leur empreinte environnementale, notamment par l'adoption de technologies propres;



accroître leur présence dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

