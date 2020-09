Le gouvernement du Canada soutient les infrastructures culturelles de Science Nord

SUDBURY, ON, le 10 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la création et la rénovation d'espaces culturels ainsi qu'à promouvoir les expositions et à faciliter l'accès à celles-ci, à la fois dans les zones rurales et urbaines.

Paul Lefebvre, député de Sudbury et secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accordait 1,4 million de dollars à Science Nord pour l'avancement de deux projets. Il était accompagné de Marc Serré, député de Nickel Belt. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Une somme de 1,1 million de dollars est octroyée pour la modernisation et l'aménagement d'espaces consacrés aux programmes sur le campus Terre dynamique. Accordé dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, cet investissement permettra à Science Nord d'aménager un théâtre souterrain, un espace consacré aux programmes et une aire d'exposition. De nouveaux équipements multimédias spécialisés seront également installés pour améliorer l'expérience souterraine à Terre dynamique.

De plus, une somme supplémentaire de 291 000 dollars est accordée par l'entremise du Programme d'aide aux musées pour créer la Tournée du génie autochtone dans le nord de l'Ontario, une version adaptée de 100 mètres carrés de l'exposition Génie autochtone produite par le Centre des sciences de Montréal, qui sera présentée dans les communautés autochtones et non autochtones du Nord de l'Ontario. Du matériel pédagogique en français, en anglais et en langues autochtones sera offert en vue de promouvoir encore davantage les réalisations des Autochtones.

Citations

« Notre gouvernement sait qu'investir dans les arts et la culture contribue à édifier des communautés dynamiques et unies. Nous sommes fiers de soutenir les améliorations apportées à des espaces comme ceux de Science Nord. Ils permettent aux résidents et aux visiteurs de vivre des expériences éducatives exceptionnelles et ils aident à rendre la culture et le patrimoine accessibles à un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« L'annonce d'aujourd'hui est un jalon important pour Sudbury, et je suis très heureux que ce financement permette à Science Nord de réaliser pleinement sa mission et de joindre un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes partout dans le Nord de l'Ontario. En investissant dans l'infrastructure culturelle, notre gouvernement consolide un aspect incomparable de notre patrimoine régional. »

− Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Sudbury

« Je suis fier de constater que cette importante institution de la région bénéficie de l'engagement du gouvernement à investir dans les infrastructures culturelles. L'annonce d'aujourd'hui permettra à Science Nord de moderniser ses installations pour continuer à mettre en valeur l'histoire riche et diversifiée de Nickel Belt-Grand Sudbury. »

− Marc G. Serré, député de Nickel Belt

« Il est essentiel que les attractions du Nord de l'Ontario offrent de nouvelles expériences et se renouvellent constamment pour attirer de nouveaux visiteurs et les encourager à revenir. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien continu de Patrimoine canadien pour nous aider à atteindre ce but. Patrimoine canadien nous a accordé son appui tout au long du développement de Terre dynamique, et nous le remercions de continuer à considérer Terre dynamique comme une attraction culturelle majeure. »

− Guy Labine, directeur général, Science Nord

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutient l'amélioration des conditions matérielles des arts, du patrimoine, de la culture et de l'innovation créative, y compris les pôles de création. Le Fonds soutient les projets de rénovation et de construction, l'acquisition d'équipement spécialisé ainsi que les études de faisabilité pour les espaces culturels. Depuis sa création en 2001, le Fonds a permis d'appuyer plus de 1 000 projets, notamment des espaces pour les arts de la scène, les arts visuels, les arts médiatiques, les collections muséales, les expositions patrimoniales et les centres de création.

Le Programme d'aide aux musées appuie les musées et établissements patrimoniaux du Canada pour la tenue d'activités qui facilitent l'accès des Canadiens et des Canadiennes à leur patrimoine; contribuent à l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés; et favorisent la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel autochtone. Ce programme dispose d'un budget annuel de 6,7 millions de dollars.

Depuis 1984, Science Nord a créé et offert un enseignement scientifique de haute qualité dans les deux langues officielles grâce à sa programmation publique thématique, ses programmes scientifiques spécialisés et ses expositions permanentes et temporaires. Terre dynamique est l'un des deux campus exploités par Science Nord. Il se concentre sur l'ingénierie et l'information géologique (spécifique à l'exploitation minière) et sur la façon dont cette industrie a façonné l'histoire et le développement social de Sudbury et du nord de l'Ontario.

Liens connexes

Science Nord

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Programme d'aide aux musées

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, 819-997-7788, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca