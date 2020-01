Soutenir les éditeurs de livres en Ontario

Le gouvernement du Canada annonce un appui aux éditeurs de livres de la région de la baie de Quinte

BAIE DE QUINTE, ON, le 7 janv. 2020 /CNW/ - Les organismes artistiques et patrimoniaux contribuent à la vitalité culturelle et économique des collectivités et enrichissent la qualité de vie de tous les Canadiens. C'est pourquoi notre gouvernement tient à ce que les lecteurs de partout au pays aient accès à un large éventail de livres canadiens.

M. Neil Ellis, député de la baie de Quinte, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 27 834 dollars à l'Invisible Publishing Collective et de 51 907 dollars à The Solski Group Limited pour soutenir leurs activités d'édition. M. Ellis a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Gilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Le gouvernement du Canada accorde ces fonds dans le cadre du volet Soutien aux éditeurs du Fonds du livre du Canada, qui aide les maisons d'édition à produire, à commercialiser et à distribuer des livres canadiens.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les lecteurs de partout puissent profiter d'un large éventail de livres canadiens. Nous sommes fiers de soutenir les éditeurs de livres canadiens qui produisent d'excellents ouvrages dans tous les genres. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis ravi d'annoncer l'octroi d'un financement à l'Invisible Publishing Collective et à The Solski Group Limited. Ces deux éditeurs de la région jouent un rôle important dans notre collectivité en publiant divers auteurs et des histoires captivantes qui trouvent leurs racines dans la culture canadienne. »

− M. Neil Ellis, député de la baie de Quinte

Les faits en bref

Doté d'un budget de 39,1 millions de dollars, le Fonds du livre du Canada permet à Patrimoine canadien de soutenir chaque année quelque 300 éditeurs et organismes de l'industrie du livre canadiens.

Le volet Soutien aux éditeurs du Fonds du livre du Canada permet d'offrir une aide annuelle de 30,7 millions de dollars à environ 250 éditeurs de propriété canadienne.



Liens connexes

Fonds du livre du Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca