OTTAWA, ON, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.

Les deux dirigeants se sont concentrés sur la catastrophe humanitaire à Gaza, qui se détériore rapidement, ainsi que sur la déclaration du Royaume-Uni concernant la reconnaissance de l'État de Palestine.

Le premier ministre Carney a souligné l'engagement du Canada en faveur d'une paix durable et réitéré l'importance d'un cessez-le-feu immédiat. Il a indiqué clairement que le Canada exige toujours du Hamas qu'il libère tous les otages et que ce dernier ne peut jouer aucun rôle dans la gouvernance d'un État palestinien.

Les dirigeants ont discuté de la nécessité d'une coopération internationale afin d'assurer la fourniture urgente d'une aide humanitaire aux civils affamés à Gaza.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont également discuté du travail à accomplir au cours des jours et des semaines à venir pour promouvoir une stabilité durable au Moyen-Orient, notamment en collaborant avec le groupe E3 et d'autres partenaires afin de coordonner les efforts déployés pour instaurer la paix.

