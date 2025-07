TORONTO, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Le Canada accélère l'innovation dans les technologies propres en émergence - ce qui facilitera la transition des entreprises vers des solutions à faibles émissions de carbone - et aide la plus grande ville du Canada à moderniser ses parcs de véhicules.

Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, l'honorable Evan Solomon, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, l'octroi de plus de 21 millions de dollars à neuf projets de recherche, de développement et de démonstration visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur canadien des transports.

Les technologies de pointe mises de l'avant dans ces projets visent à aider les entreprises à économiser de l'argent et à réduire leurs émissions en améliorant l'efficacité du système de transport, en facilitant l'adoption de véhicules zéro émission et en éliminant les obstacles techniques et commerciaux qui freinent le déploiement des véhicules moyens et lourds à émissions faibles ou nulles.

Ces projets sont financés par le Programme d'innovation énergétique - Appel de propositions concernant la décarbonisation des transports routiers, qui cible les technologies les plus efficaces qui soient pour maximiser les retombées économiques et les résultats environnementaux.

Le ministre a également annoncé l'octroi de 4,97 millions de dollars à la Ville de Toronto pour l'aider à équiper 60 de ses camions à ordures d'un système hybride électrique-gaz naturel comprimé. Cette conversion novatrice permettra de réduire nettement les émissions, la consommation de carburant et le bruit de fonctionnement sans atténuer la performance des véhicules.

Ce projet est financé par le Programme de transport écoénergétique de marchandises, volet « Modernisation du parc de véhicules », qui soutient la remise en état des véhicules existants, l'achat de véhicules à carburant de remplacement à faible teneur en carbone et la mise en œuvre de pratiques logistiques exemplaires qui améliorent l'efficience de l'industrie des transports.

Citations

« Nous prenons des mesures audacieuses pour faire du Canada une superpuissance énergétique. Grâce à ces projets, les innovateurs canadiens créent et commercialisent les nouvelles technologies dont nous avons besoin pour bâtir une industrie des transports propre et durable au profit des générations futures. Nous investissons dans des idées canadiennes pour accélérer la réduction des émissions des véhicules moyens et lourds, ce qui renforce nos chaînes d'approvisionnement et notre indépendance énergétique. Nous proposons également des solutions pratiques et concrètes pour favoriser la transition vers des parcs de véhicules zéro émission dans la plus grande ville canadienne - Toronto. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce aux fonds annoncés aujourd'hui, non seulement nous investissons dans la technologie, mais nous nous propulsons dans une nouvelle ère de transports plus intelligents et plus durables à Toronto. Soixante camions à ordures municipaux deviennent ainsi des modèles d'innovation : moins bruyants dans nos rues, plus économes en carburant, plus faibles en émissions. Nous permettons des avancées locales - ici dans la région du Grand Toronto et le sud-ouest de l'Ontario - qui renforcent la performance, la sécurité et la fiabilité des véhicules électriques dans les conditions si particulières qui prévalent au Canada. Des routes urbaines animées aux hivers sous zéro, voilà comment nous faisons avancer nos villes et notre pays.

L'honorable Evan Solomon

Ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique

« C'est un moment extraordinaire pour mettre à profit des technologies qui peuvent réduire les émissions et propulser nos parcs de véhicules dans l'avenir. Nous remercions le gouvernement du Canada de nous tendre la main au moment où la Ville de Toronto continue de trouver des moyens d'écologiser plus avant nos milieux de vie tout en maximisant les avantages économiques de ce type de technologie. »

Olivia Chow

Mairesse de la Ville de Toronto

Quelques faits

Le Programme d'innovation énergétique fait progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Les transports comptent pour environ le quart des émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Le Programme de transport écoénergétique de marchandises aide les parcs de véhicules à réduire les frais de carburant et les émissions par la remise en état de véhicules existants, l'achat de véhicules à carburant de remplacement à faible teneur en carbone et la mise en œuvre de pratiques logistiques exemplaires qui améliorent l'efficacité énergétique.

Produit connexe

Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]