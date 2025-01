L'entreprise d'East Angus obtient une aide financière de 75 000 $ de DEC.

EAST ANGUS, QC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Marie‍-‍Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 75 000 $ à Usinage Marcotte inc. Cet appui de DEC permettra à la PME d'améliorer sa productivité et sa capacité de production.

Fondée en 1994, Usinage Marcotte conçoit et fabrique des foreuses au diamant à la fine pointe de la technologie destinées à l'exploitation minière. L'entreprise possède également une expertise dans la production sur mesure de structures pour les mines qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie minière. Elle possède deux usines de fabrication, soit une à Val‍-‍d'Or, en Abitibi, et une à East Angus, en Estrie. L'appui de DEC permettra l'acquisition et l'installation d'un équipement de découpe à contrôle numérique au plasma et à l'oxycoupage pour son usine d'East Angus.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La croissance économique du Québec repose sur ces organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Aujourd'hui marque une nouvelle étape pour Usinage Marcotte qui pourra améliorer sa productivité et sa capacité de production de pièces en acier destinées aux secteurs forestier et minier grâce à l'appui de DEC. Toute l'équipe peut être fière de ce projet d'expansion. L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour que nos PME demeurent innovantes et compétitives. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead

« En aidant nos industries régionales à innover et à accroître leur productivité, nous permettons non seulement de rendre nos entreprises plus compétitives, mais aussi de stimuler la croissance économique. C'est pourquoi je suis ravie de notre soutien au projet d'Usinage Marcotte. L'apport de cette PME à la vitalité économique de l'Estrie est indéniable et il n'y a aucun doute que ce projet généra non seulement des retombées concrètes pour la région, mais aussi pour tout le Québec. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Toute l'équipe d'Usinage Marcotte est reconnaissante de l'appui du gouvernement du Canada et remercie DEC pour cette collaboration dans l'acquisition d'un équipement de découpe à contrôle numérique au plasma et à l'oxycoupage pour notre usine d'East Angus. En plus de contribuer à augmenter notre capacité de production, ce nouvel équipement doté des dernières technologies nous permettra de devenir plus compétitifs et de prendre de l'expansion. »

Ghislain Fournier, vice-président Fabrication, Usinage Marcotte

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

