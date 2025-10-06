Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent - Le premier ministre François Legault défend les intérêts économiques du Québec auprès de gouverneurs américains

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a accueilli, à Québec, du 4 au 6 octobre, son homologue premier ministre de l'Ontario, les gouverneurs du Michigan, de New York, du Wisconsin et de la Pennsylvanie ainsi que les chefs de délégation de l'Ohio, de l'Illinois, de l'Indiana et du Minnesota à l'occasion du Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent (CGPMGLSL).

Ce forum stratégique d'une grande importance pour le Québec a permis de réaffirmer le rôle clé du Québec comme partenaire économique et commercial au sein de ce vaste corridor nord-américain, qui représente la troisième force économique mondiale.

Des priorités réaffirmées pour le Québec

Le premier ministre a profité de la rencontre pour rappeler l'importance d'un commerce prévisible et équitable, alors que l'incertitude causée par l'imposition de tarifs américains, notamment dans le secteur de l'aluminium, pèse sur les entreprises québécoises et américaines.

M. Legault a également mis de l'avant la volonté du Québec de tirer pleinement parti des importants investissements fédéraux à venir en matière de défense, en mettant de l'avant ses forces stratégiques : construction navale de calibre mondial avec le Chantier Davie, aérospatiale de pointe avec la présence d'entreprises comme Bombardier, Pratt & Whitney, Airbus, Bell Textron, CAE, etc., production d'aluminium vert et de minéraux critiques essentiels, comme par exemple les terres rares, qui pourraient desservir les marchés américains.

Collaboration renforcée pour une croissance durable

Les dirigeants ont annoncé des initiatives porteuses pour stimuler la croissance économique de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, notamment :

Des efforts renouvelés pour renforcer le commerce, les chaînes d'approvisionnement, le transport et le tourisme;

Le lancement d'un programme d'agriculture durable, basé sur l'innovation et la sécurité alimentaire;

De nouvelles mesures de protection contre les espèces envahissantes à haut risque;

L'expansion de l'initiative « 100 % Great Lakes Fish », dans le but de développer les marchés régionaux et de valoriser les produits locaux.

Les gouverneurs et les premiers ministres ont également adopté trois résolutions pour renforcer la coopération régionale.

Dialogue renforcé avec des partenaires clés

Le premier ministre a profité du Sommet pour tenir plusieurs rencontres bilatérales stratégiques, notamment avec la gouverneure de l'État de New York, Mme Kathy Hochul, qui ont mené à la signature d'une déclaration d'intention visant à resserrer les relations économiques et commerciales stratégiques de longue date entre le Québec et l'État de New York.

Le premier ministre du Québec s'est aussi entretenu avec le gouverneur de l'État de la Pennsylvanie, M. Josh Shapiro et la gouverneure de l'État du Michigan, Mme Gretchen Whitmer, afin d'aborder des enjeux prioritaires pour le Québec, comme l'énergie, le transport maritime, l'innovation et la réduction des incertitudes commerciales.

La participation du Québec à ce forum canado-américain est essentielle pour défendre ses intérêts économiques, promouvoir ses atouts stratégiques et maximiser les retombées économiques ici, au Québec.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a profité de l'occasion pour annoncer la mise en place prochaine d'un règlement visant à interdire la culture et la vente de 31 espèces exotiques envahissantes (EEE) floristiques qui portent préjudice à la biodiversité, à l'environnement et à l'économie québécoise. Ce projet de règlement contribuera à l'atteinte des objectifs du Plan nature 2030 du gouvernement du Québec.

Citations :

« Ce fut un grand plaisir d'accueillir, dans notre magnifique Capitale-Nationale, les gouverneurs du Michigan, de New York, du Wisconsin et de la Pennsylvanie, ainsi que le premier ministre de l'Ontario et les chefs de délégation de l'Ohio, de l'Illinois, de l'Indiana et du Minnesota. Notre collaboration commerciale dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent est plus importante que jamais. Malgré les tensions actuelles, le Québec est un partenaire économique stratégique pour les États-Unis et pour l'ensemble de cette grande région. Nous avons tout à gagner à réduire les incertitudes commerciales. Le Québec continuera de défendre un commerce prévisible et équitable, essentiel pour protéger nos emplois et nos secteurs. Nous continuerons de jouer un rôle de premier plan dans ce corridor dynamique. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Cette Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent est un forum stratégique pour le Québec. Elle nous permet de défendre nos intérêts économiques, de consolider nos liens avec les États américains voisins et de faire valoir la place unique du Québec dans ce vaste corridor commercial. Grâce au travail constant de nos délégations à Chicago et à New York, nous pouvons non seulement entretenir des relations privilégiées, mais aussi promouvoir nos atouts, qu'il s'agisse de nos ressources stratégiques, de notre savoir-faire technologique ou de notre énergie propre, afin de soutenir la croissance et la compétitivité de toute la région. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et Ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

La CGPMGLSL est une conférence bisannuelle de haut niveau et un forum stratégique pour le Québec dans le développement et l'approfondissement de ses relations avec des partenaires de premier plan : Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Ontario, Pennsylvanie et Wisconsin.

Le gouvernement du Québec est très actif au sein de la CGPMGLSL et copréside d'ailleurs l'un des plus importants comités : l'Entité maritime régionale.

La région des Grands Lacs et du Saint-Laurent équivaut à la troisième plus grande force économique au monde, avec un PIB de plus de 12 000 G$ CA.

Cette région compte cinq des dix principaux partenaires économiques du Québec, soit le Michigan, l'Illinois, New York, l'Ohio et la Pennsylvanie. Le territoire des Grands Lacs accapare plus de 37 % de la totalité des exportations québécoises en direction du marché américain.

Le transport de marchandises sur la voie navigable du Saint-Laurent et des Grands Lacs génère une activité économique de plus de 64 000 G$ CA et plus de 350 000 emplois au Canada, au Québec et aux États-Unis.

Avec l'ouverture de la Délégation du Québec à Chicago en 1969, le Québec a pu faire croître et renforcer ses liens politiques, économiques, culturels et institutionnels avec douze États du Midwest.

Le Québec, par l'entremise de la Délégation générale du Québec à New York, entretient des relations économiques solides avec l'État de New York et la Pennsylvanie, deux partenaires clés de la région du nord-est des États-Unis et membres de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

