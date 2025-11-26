Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

M. Bernard Verret est nommé de nouveau sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Ministère de l'Éducation

M. François Leclerc est nommé, à compter du 1er décembre 2025, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation. M. Leclerc est sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur.

Ministère de l'Enseignement supérieur

M. Dany Roy est nommé, à compter du 1er décembre 2025, sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur. M. Roy est sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation.

Ministère de la Sécurité publique

Mme Andrée-Anne Gabra est nommée, à compter du 1er décembre 2025, sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique. Mme Gabra est secrétaire associée au secrétariat du Conseil du trésor.

Secrétariat du Conseil du trésor

M. Nikolas Ducharme est nommé, à compter du 1er décembre 2025, secrétaire associé au Conseil du trésor. M. Ducharme était sous-ministre adjoint au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Régie des alcools, des courses et des jeux

Mmes Maude Lajoie et Natalia Ouellette sont nommées de nouveau régisseuses de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Carole Fortin est nommée de nouveau régisseuse de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Tribunal administratif du Québec

M. Mathieu Morel-Bouchard est nommé, à compter du 15 décembre 2025, membre du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Morel-Bouchard est directeur adjoint à la direction médicale et des services professionnels - volet mission nationale, aux affaires médico-légales, des programmes en santé mentale, dépendance et itinérance à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

Conseil du patrimoine culturel du Québec

MM. Jean Brochu, André Chouinard ainsi que Mmes Dominique Lalande et Mélanie Pinard sont nommés de nouveau membres du Conseil du patrimoine culturel du Québec.

MM. Jacques Des Rochers, Olivier Lajeunesse-Travers et Alexander Reford ainsi que Mme Annie Lebel sont nommés membres de ce conseil.

Société des alcools du Québec

Mme Johanne Brunet est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

Société de l'assurance automobile du Québec

M. Keven Tardif est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Société d'habitation du Québec

Mme Mélinda Constant est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.

Société québécoise d'information juridique

Mme Line Drouin est nommée, à compter du 10 décembre 2025, membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société québécoise d'information juridique.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321