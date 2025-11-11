Mission en Afrique du Sud - Diversification des marchés et 12e Conférence des chefs de gouvernement des Régions partenaires : Québec se positionne comme un partenaire international de choix

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, conclut une mission au Cap-Occidental, en Afrique du Sud, où il représentait le premier ministre François Legault à la 12e Conférence des chefs de gouvernement des Régions partenaires.

Le ministre a eu l'occasion de s'entretenir avec le premier ministre du Cap-Occidental, Alan Winde, au sujet du renforcement de la coopération bilatérale avec cette région hôte, reconnue comme l'une des plus dynamiques sur le plan économique en Afrique du Sud et comme un acteur clé du développement du continent africain. Considérant que les dynamiques mondiales changent rapidement, le Québec reconnaît l'importance de renforcer ses liens avec le continent africain et d'y trouver une source de diversification commerciale.

Dans le cadre de la Conférence, le ministre a participé à plusieurs plénières et a également pu s'entretenir avec des représentants de la Bavière (Allemagne), du Shandong (Chine), de la Haute-Autriche (Autriche) et des États de São Paulo (Brésil) et de Géorgie (États-Unis). Ces entretiens ont permis de renforcer les relations existantes et de souligner l'importance de la coopération entre États infranationaux pour stimuler l'économie et renforcer les échanges. Au terme de cette rencontre, les représentants des Régions partenaires ont signé une déclaration commune dressant les différentes ambitions et actions à réaliser d'ici la prochaine conférence qui aura lieu en 2027.

Il a également pris part à la signature d'une entente de collaboration internationale entre l'Institut de la recherche scientifique du Québec (INRS), la University of South Africa (UNISA) et iThemba LABS. Cette entente vise la mise en œuvre d'un partenariat stratégique destiné à renforcer la collaboration scientifique et universitaire entre le Québec et l'Afrique du Sud.

Le ministre Skeete a finalement participé à la première édition du Western Cape Investment Summit 2025 où il a mené plusieurs rencontres stratégiques avec des partenaires économiques sud-africains et internationaux. Organisées avec le soutien d'Investissement Québec International, ces rencontres visaient à identifier des synergies et à favoriser l'émergence de nouvelles occasions d'affaires pour les entreprises québécoises, une priorité pour notre gouvernement en ces temps de bouleversements géopolitiques. Le ministre Skeete a reconnu la position favorable du Québec auprès de ses partenaires africains et de la nécessité d'approfondir les liens diplomatiques et économiques avec la région.

Citation :

« L'Afrique occupe une place incontournable dans la stratégie de diversification des marchés du Québec. Le gouvernement accroît l'importance accordée à la région afin d'augmenter les synergies entre nos nations, nos entreprises et nos peuples. Je tiens à remercier l'Afrique du Sud et le Cap-Occidental pour leur accueil. Le Québec a le privilège de compter les Régions partenaires parmi ses proches alliés. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la Région de Laval

Faits saillants :

La Conférence des chefs de gouvernement des Régions partenaires, dont le thème cette année était La croissance par la résilience économique , a été créée en 1999, à l'initiative du Québec, de la Bavière (Allemagne), de la Haute-Autriche (Autriche), du Cap-Occidental (Afrique du Sud) et du Shandong (Chine). Les États de São Paulo (Brésil) et de Géorgie (États-Unis) se sont ensuite joints à ce réseau qui favorise la création d'initiatives communes dans plusieurs domaines, tels que l'économie, le développement durable et l'innovation.

, a été créée en 1999, à l'initiative du Québec, de la Bavière (Allemagne), de la Haute-Autriche (Autriche), du Cap-Occidental (Afrique du Sud) et du Shandong (Chine). Les États de São Paulo (Brésil) et de Géorgie (États-Unis) se sont ensuite joints à ce réseau qui favorise la création d'initiatives communes dans plusieurs domaines, tels que l'économie, le développement durable et l'innovation. Le Québec a accueilli la Conférence en 2004 et en 2018.

Les Régions partenaires représentent près de 190 millions d'habitants et ont un PIB combiné s'élevant à plus de 4 000 G $ US (comprenant le Québec).

Le « Western Cape Investment Summit 2025 », qui s'est tenu dans la foulée, a permis de réunir des investisseurs, des entreprises et des clients potentiels dans un objectif de diversification des marchés et des partenaires économiques.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez-nous sur les médias sociaux :

Facebook | LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte, contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, 438 821-6755, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]