46e Conférence ministérielle de la Francophonie - Le Québec réaffirme son leadership au sein de la Francophonie

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, s'est rendu à Kigali, au Rwanda, dans le cadre de la 46e Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF). Il dresse un bilan positif de sa mission, lors de laquelle il a pu faire la promotion des priorités du Québec en Francophonie.

Dans un monde en grands bouleversements, la Francophonie, qui représente un bassin de 321 millions de personnes, devient un puissant levier pour promouvoir nos valeurs, consolider nos relations, bâtir de nouveaux ponts et développer de nouveaux partenariats économiques à l'échelle mondiale, tout en faisant rayonner notre culture bien au-delà de nos frontières.

Le ministre a mis de l'avant les initiatives du Québec liées au thème central de la CMF, portant sur la contribution des femmes dans l'espace francophone, et a rappelé que l'égalité entre les femmes et les hommes demeure une valeur fondamentale du Québec, valeur qu'il porte autant au sein de la Francophonie que dans son projet de loi constitutionnelle.

Le ministre s'est entretenu avec la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, avec plusieurs personnalités politiques, diplomatiques ainsi qu'avec des opérateurs de premier plan au sein de l'espace francophone. Lors de ces entretiens, il a incité ses homologues à s'engager en faveur d'une Francophonie innovante, tournée vers de nouveaux modèles de partenariats, afin de répondre efficacement aux grands défis mondiaux, notamment ceux du développement économique, du numérique et de la diversité culturelle et linguistique.

La mission s'est conclue avec la visite d'un projet de solidarité internationale visant à favoriser l'autonomisation des femmes grâce à l'entrepreneuriat féminin, soutenu financièrement par le gouvernement du Québec ainsi qu'une visite du Mémorial du génocide de Kigali, pour rendre hommage aux victimes du génocide de 1994, comprendre l'histoire du pays et mieux saisir la résilience de sa population.

« Participer à la Conférence ministérielle de la Francophonie permet au Québec d'affirmer son leadership dans l'espace francophone. En tissant de nouveaux liens et en consolidant nos alliances, nous renforçons notre capacité à diversifier nos marchés, à créer des retombées concrètes pour notre économie et à rehausser la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. La langue française est un vecteur de développement et de cohésion et elle est l'un de nos meilleurs atouts pour nous assurer un avenir prospère et faire entendre notre voix à l'étranger. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants :

Le Québec est membre de plein droit de l'OIF, seule organisation internationale où il jouit de ce droit. Il dirige sa propre délégation et s'exprime de façon complètement autonome.

La CMF est la seconde instance de la Francophonie après le Sommet. Cette CMF s'est déroulée les 19 et 20 novembre sous le thème « Trente ans après la Conférence de Beijing : la contribution des femmes dans l'espace francophone ».

La Conférence ministérielle de la Francophonie a lieu chaque année et a pour objectifs de se prononcer sur les grands axes de l'action multilatérale francophone et de veiller à l'exécution des décisions prises par le Sommet.

La Francophonie constitue une tribune internationale unique pour le Québec, qui lui offre un accès privilégié à un vaste espace de coopération multilatérale et lui permet d'y faire rayonner ses intérêts, ses valeurs et son expertise.

Au-delà de son importance pour la promotion de la langue française, la Francophonie représente un marché potentiel de 1,4 milliard d'habitants, plus de 20 % des échanges mondiaux de marchandises et 16 % de la richesse mondiale. Selon une étude de 2020, chaque dollar que le Québec investit en Francophonie lui rapporte 2,18 $ de retombées économiques en retour.

