Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 28 novembre 2025

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 28 novembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec le maire de L'Assomption, M. Sébastien Nadeau (prise d'images)

Heure : 15 h 00

Lieu : L'Assomption

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

Rencontre avec le maire de Repentigny, M. Nicolas Dufour (prise d'images)

Heure : 16 h 30

Lieu : Repentigny

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités.

