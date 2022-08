Sommet de clôture des consultations pancanadiennes sur les langues officielles de 2022 : le gouvernement du Canada est à l'écoute

La ministre Petitpas Taylor réunit les forces vives animant les communautés linguistiques canadiennes pour un sommet portant sur l'avenir des langues officielles au pays

OTTAWA, ON, le 25 août 2022 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont indissociables de notre identité, de notre histoire et de l'avenir du Canada. Elles nous définissent et sont au cœur de ce que nous sommes en tant que Canadiennes et Canadiens. Le gouvernement du Canada tient à protéger et à promouvoir les deux langues officielles d'un bout à l'autre du pays pour favoriser leur vitalité.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a clôturé les consultations pancanadiennes en vue du prochain Plan d'action pour les langues officielles lors d'un sommet qui s'est tenu au Centre national des Arts d'Ottawa. Elle était accompagnée de l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor; de Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté; et de Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles.

Ce sommet est la dernière étape des consultations lancées en mai dernier. Des centaines de personnes engagées dans les communautés de langue officielle aux quatre coins du pays ont poursuivi aujourd'hui le travail et leurs réflexions entourant quatre grands objectifs :

améliorer la conformité des institutions fédérales avec la Loi sur les langues officielles;



protéger et promouvoir le français partout au Canada, y compris au Québec;



stimuler l'apprentissage et l'appréciation des deux langues officielles;



favoriser le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Les discussions tenues et la mobilisation de tous les intervenants présents permettront au gouvernement du Canada de développer un nouveau plan d'action pour les langues officielles pour les cinq prochaines années.

Avec un regard tourné vers l'avenir, la ministre Petitpas Taylor a également annoncé un investissement de plus de 12,6 millions de dollars sur 3 ans pour offrir près de 2 000 emplois et stages à des jeunes dans le cadre de Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles. Concrètement, des jeunes âgés de 16 à 30 ans pourront mettre leurs études et leurs connaissances en pratique, vivre des expériences enrichissantes, découvrir différentes régions du pays et parfaire leur langue seconde grâce à des stages en milieu de travail.

Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans la jeunesse et l'avenir des langues officielles et, par conséquent, de contribuer à assurer la vitalité et le rayonnement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Citations

« Dans les derniers mois, j'ai rencontré des centaines de personnes engagées dans les communautés de langue officielle de partout au pays qui m'ont fait part de leur réalité et ont mentionné à quel point l'appui de notre gouvernement est essentiel à la vitalité de leur langue et de leur culture. Je remercie chaleureusement tous les Canadiens et les Canadiennes qui ont participé aux consultations sur le prochain Plan d'action pour les langues officielles. Avec le Sommet de clôture qui a eu lieu aujourd'hui, nous réitérons notre engagement envers la protection et la promotion de nos deux langues officielles et nous mettons en place les mesures nécessaires pour assurer un avenir prometteur aux prochaines générations. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Ces consultations furent essentielles pour mieux soutenir la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et pour faire progresser notre engagement à renforcer les langues officielles du Canada. C'est grâce aux efforts de collaboration, aux conversations honnêtes et ouvertes, et au partage des responsabilités que nous pourrons établir de nouvelles mesures concrètes et positives au sein de la fonction publique pour protéger les langues officielles du Canada. J'ai bon espoir que, grâce à des conversations comme celles-ci, les langues officielles du Canada pourront être soutenues d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente, Conseil du Trésor

« Le Sommet qui a eu lieu aujourd'hui nous a offert une occasion de parler directement avec les personnes engagées dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire. J'ai eu la chance de discuter d'enjeux importants comme l'immigration francophone en situation minoritaire et de souligner l'engagement de notre gouvernement à renforcer la Stratégie en matière d'immigration francophone avec des initiatives ciblées, comme la création de volets réservés aux résidents permanents d'expression française et aux étudiants étrangers. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« C'est un honneur pour moi d'avoir participé au processus des consultations et rencontré des Canadiens d'un bout à l'autre du pays pour parler des langues officielles et de leur réalité. Notre gouvernement veut, plus que jamais, contribuer à la protection des deux langues officielles et à la promotion de la francophonie canadienne. Je tiens aussi à souligner notre engagement pour l'épanouissement de la jeunesse et de nos langues officielles. »

- Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

« La jeunesse est un vecteur de développement important pour les communautés de langue officielle en contexte minoritaire. Nous saluons le gouvernement du Canada d'être à l'écoute des besoins et des aspirations des jeunes d'expression française. Nous avons espoir que cet important processus de consultation mènera vers un plan d'action qui renforce le leadership jeunesse d'un bout à l'autre du pays. »

- Marguerite Tölgyesi, présidente, Fédération de la jeunesse canadienne-française

Les faits en bref

Le 24 mai 2022, l'honorable Ginette Petitpas Taylor lançait les consultations pancanadiennes sur les langues officielles de 2022 à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Au cours des trois derniers mois, l'honorable Ginette Petitpas Taylor a mené les consultations et elle a rencontré des Canadiennes et des Canadiens pour mieux comprendre leurs défis et priorités en matière de langues officielles.

La population canadienne peut remplir le questionnaire en ligne pour les consultations publiques jusqu'au 31 août 2022. Les consultations en ligne sont ouvertes à toute la population canadienne.

Jeunesse Canada au travail dans les deux langues officielles appuie des employeurs ayant besoin de main d'œuvre au sein des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Par conséquent, le programme soutient le développement de ces communautés, tout en permettant aux jeunes d'acquérir de l'expérience pratique liée à leurs études, de découvrir différentes régions du pays et de travailler dans leur première ou deuxième langue officielle ou de parfaire leur langue seconde.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre l'anglais et le français, les langues officielles du Canada, pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

