La société québécoise œuvrant dans le domaine du développement d'applications Web bénéficie d'investissements provenant des Fonds régionaux de solidarité FTQ et Investissement Québec

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que Solutions NovAxis annonce aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement grâce à l'appui des Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec (FRS), et d'Investissement Québec (IQ). La société québécoise sera ainsi en mesure d'assurer sa pérennité, tout en continuant à soutenir sa clientèle, incluant de nombreuses entreprises québécoises, dans leur transition technologique.

Cet investissement majeur permettra notamment à Solutions NovAxis de poursuivre son développement et son rayonnement à l'échelle internationale, en plus de favoriser la croissance de la société récemment acquise par M. Jonathan Pomerleau, un entrepreneur qui cumule plus de 13 ans d'expérience dans le financement aux entreprises et dans l'investissement immobilier.

Par le fait même, ce financement contribuera à accélérer la transition technologique des entreprises québécoises, un enjeu majeur et incontournable de développement économique. Solutions NovAxis travaille en effet de façon continue à la création de nouvelles applications Web et à leur mise à niveau, afin que ses clients aient accès à des outils simples et performants leur permettant de compléter avec succès leur virage technologique, tout en demeurant hautement concurrentiels dans leurs marchés respectifs.

Une entreprise qui a accompagné plus de 6 millions de clients dans le monde

Fondée à Québec en 1989, Solutions NovAxis œuvre dans le domaine du développement d'applications Web. Sa mission est de fournir des solutions novatrices ayant pour but d'améliorer ou de consolider la performance des travailleurs autonomes, TPE et PME, notamment celles misant sur les revenus récurrents (SaaS). La société a accompagné plus de 6 millions de clients dans 165 pays avec ses produits et ses technologies visant à dynamiser leur présence en ligne et à améliorer leur gestion.

Comptant une vingtaine d'employés, Solutions NovAxis commercialise 4 produits distincts : WebSelf (un éditeur en ligne qui permet de créer aisément un site Web), FreeLogoDesign (un créateur de logo gratuit et rapide), Momenteo (un logiciel dédié à la gestion de la facturation et des dépenses) et Citation (une base de données qui rassemble toute la documentation relative aux relations du travail et à la gestion des ressources humaines).

« Nous tenons à témoigner notre reconnaissance envers les Fonds régionaux de solidarité FTQ et Investissement Québec pour leur confiance et leur engagement exceptionnel. Grâce à leur soutien financier, nous pourrons concrétiser nos projets de croissance, autant au Québec que sur la scène internationale, et ainsi faciliter la transition technologique de milliers d'entreprises supplémentaires par le biais de nos différents outils. Nous serons également en mesure d'assurer la pérennité de notre société fondée il y a plus de 25 ans par Mme Johanne Devin qui a su positionner Solutions NovAxis comme un chef de file dans le secteur du développement d'applications Web et plus particulièrement dans celui des solutions qui permettent de bénéficier de revenus récurrents (SaaS) », déclare Jonathan Pomerleau, président de Solutions NovAxis.

« La transition technologique se retrouve actuellement au cœur de la stratégie de la grande majorité des entreprises québécoises. C'est pourquoi il est d'autant plus important d'avoir, ici-même au Québec, des leaders dans le domaine du développement d'applications Web, comme c'est le cas avec Solutions NovAxis. L'entreprise a été propulsée dans les ligues majeures grâce à Mme Devin et jouit aujourd'hui d'une excellente relève avec M. Pomerleau. En plus d'appuyer les entrepreneurs de chez-nous dans leur virage numérique, Solutions NovAxis est une de ces sociétés innovantes qui font rayonner le savoir-faire d'ici au niveau international. On est donc extrêmement fier, aux Fonds régionaux de solidarité FTQ, de soutenir de tels partenaires qui, tout comme nous, participent au développement économique du Québec et s'investissent pour une société meilleure », ajoute Frédéric Bernard, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec et Chaudière-Appalaches.

« Améliorer la compétitivité des entreprises par l'innovation et la productivité est une priorité pour Investissement Québec. Il est crucial pour les entreprises de miser sur les technologies de pointe, en particulier sur le numérique, pour prospérer. Par cet investissement, nous faisons équipe avec une entreprise prometteuse qui contribue à la modernisation des entreprises. La transformation numérique est devenue pour plusieurs une question de survie, et nous sommes fiers de soutenir celles qui souhaitent emprunter cette voie pour assurer leur croissance et leur compétitivité », conclut Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 24 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996, les Fonds régionaux ont investi un peu plus d'un milliard de dollars dans tout près de 1400 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 52 000 emplois.

À propos de Solutions NovAxis

Solutions NovAxis inc. est une société québécoise qui œuvre depuis 1989 dans le domaine du développement d'applications Web. Engagée auprès de sa clientèle, Solutions NovAxis a pour mission de fournir des solutions novatrices permettant d'améliorer ou de renforcer la présence Web des travailleurs autonomes, des TPE et des PME.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

