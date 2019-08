Six jours et nuits de prestations au 20e festival MUTEK Montréal

Le gouvernement du Canada appuie le festival MUTEK Montréal

MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 58 000 dollars au 20e festival MUTEK Montréal. L'événement se déroulera au cœur du Quartier des spectacles du 20 au 25 août.

Grâce à cette somme, accordée par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, les Montréalais pourront bénéficier de concerts musicaux électroniques et de diverses activités d'arts numériques.

Citations

« Au fil des ans, le festival MUTEK s'est imposé comme un rendez-vous incontournable, offrant à ses visiteurs une multitude de prestations audiovisuelles et musicales incroyables. Je suis fier que notre gouvernement contribue à offrir des occasions de découvertes novatrices. Bon 20e anniversaire à MUTEK et toute son équipe! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Grâce au soutien reçu du gouvernement du Canada, MUTEK a pu se faire plaisir et déployer une programmation extraordinaire qui souligne la diversité et la qualité du travail des artistes d'ici, tout en accueillant les projets les plus innovateurs de l'étranger. Nos publics sont conviés à découvrir des pratiques de la musique électronique issues de tous les horizons, notamment par le biais de nos nombreuses activités gratuites. »

- Alain Mongeau, fondateur et directeur général et artistique

Les faits en bref

MUTEK est un organisme sans but lucratif voué à la diffusion, à la programmation, à la production et au développement des formes émergentes de la musique électronique et de la création sonore à l'ère des technologies numériques et des nouveaux médias. L'organisme se consacre principalement à l'organisation du festival MUTEK.

En 2019, MUTEK célèbre ses 20 ans avec une programmation enrichie! Avec ses 20 premières mondiales, ses 22 premières nord-américaines et ses 23 premières canadiennes, le festival propose une multitude d'expériences exclusives et uniques à ses visiteurs, honorant ainsi son mandat d'accueillir les talents artistiques contemporains et d'encourager les découvertes.

Cette année, MUTEK met en vedette son Forum professionnel IMG, qui se greffe aux trois premiers jours du festival, et offre à ses festivaliers en exclusivité l'exposition d'installations audiovisuelles et d'œuvres de réalité virtuelle « Imaginer les futurs numériques », répartie en trois lieux dans le cœur du Quartier des Spectacles, en plus de l'installation inédite ISM Hexadome, en visite de Berlin pour l'occasion. MUTEK continue d'offrir des programmes de musique extérieurs gratuits et son volet de médiation Digi Lab, également accessible à tous et toutes.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le FCPA appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

