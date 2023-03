Situé aux portes du centre-ville de Montréal - Le comité exécutif agit pour assurer le développement et la mise en valeur du secteur névralgique Bridge-Bonaventure

MONTREAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal, et Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets stratégiques et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, annoncent que le comité exécutif recommandera au conseil municipal l'adoption du Plan directeur de mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure, ainsi que l'adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal pour ce secteur. Le Plan directeur présenté aujourd'hui est le fruit de la participation des acteurs du milieu et la Ville entend poursuivre cette collaboration en mandatant l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour la tenue d'une consultation publique sur le projet.

Ce secteur d'importance stratégique offre un potentiel énorme de développement grâce à son emplacement stratégique, au seuil du centre-ville, entre le canal de Lachine et le fleuve Saint-Laurent, la présence de piliers de l'économie montréalaise, son histoire et son patrimoine, qui inclut plusieurs marqueurs de l'identité montréalaise comme Habitat 67, le Black rock, l'enseigne Farine Five Roses et le silo no 5.

C'est en misant sur ces atouts patrimoniaux et historiques que le Plan directeur détaille la stratégie de l'administration montréalaise pour mettre en valeur le secteur Bridge-Bonaventure. Ce plan ambitieux pour les prochaines années vise à revoir son aménagement et ses activités, en mettant en place les conditions pour assurer son développement à long terme et permettre la création d'un nouveau milieu de vie complet.

« Le développement de ce secteur phare est une priorité de notre administration en matière d'aménagement du territoire. Nous avons déjà entamé une démarche de planification et de réflexion, suivie d'une démarche participative qui a été menée par l'OCPM. Nous poursuivons maintenant le travail avec l'adoption des outils nécessaires pour guider la transformation de ce secteur, et ce, en misant sur la transition écologique et la résilience, la mobilité durable, le verdissement des espaces privés comme publics, la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager ainsi que le renforcement des activités économiques. En outre, l'intégration harmonieuse de milliers de logements contribuera au dynamisme du secteur tout en répondant aux besoins en matière d'habitation et de bonification des services à la population », a déclaré Benoit Dorais.

Le Plan directeur de mise en valeur du secteur reprend les préoccupations et les objectifs qui ont émergé des nombreux échanges avec les parties prenantes orchestrés par la Ville dans la dernière année. En ce sens, il définit un cadre général d'aménagement servant à guider la transformation du secteur et à assurer sa cohérence d'ensemble. Son intérêt réside dans le fait qu'il établit clairement les objectifs recherchés ainsi que les conditions à implanter pour mettre en valeur le secteur.

« Nous allons continuer de travailler avec les parties prenantes pour aménager et donner de la cohérence à ce secteur stratégique, actuellement morcelé, hétérogène, mais qui présente des possibilités de développement très intéressantes pour répondre aux besoins de la population. C'est aussi pourquoi nous mandatons l'OCPM pour entamer une consultation publique sur le projet de Règlement et le projet de Plan directeur de mise en valeur. Cela permettra de faire connaître les propositions au grand public et de les bonifier en vue de leur adoption finale, qui marquera le début de la transformation du secteur Bridge-Bonaventure. Une chose est certaine, notre administration va s'assurer qu'on respecte les conditions essentielles à la création d'un milieu de vie mixte, inclusif, où il y a des espaces verts et des services de proximité, sans compromettre la vocation économique du secteur », a conclu Robert Beaudry.

Le dossier sera soumis pour adoption prochainement à l'assemblée du conseil municipal.

