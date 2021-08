GATINEAU, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick se sont entendus sur la prolongation de l'Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Dans le cadre de cet accord, le gouvernement du Canada versera au Nouveau-Brunswick plus de 48,1 millions de dollars sur quatre ans afin d'améliorer l'accès à des programmes et à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordables, flexibles et inclusifs. En outre, le gouvernement du Canada fait un investissement unique de 9,2 millions de dollars en 2021-2022 pour appuyer les efforts de recrutement et de maintien en poste des éducateurs de la petite enfance au Nouveau-Brunswick.

En vertu de l'Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants 2021-2022 à 2024-2025, le Nouveau-Brunswick poursuivra sa collaboration avec le secteur de la garde d'enfants et maintiendra la désignation de Centre de la petite enfance du Nouveau-Brunswick pour s'assurer que toutes les familles et tous les enfants de la province ont accès à des services de garde abordables et de qualité dans la langue officielle de leur choix. L'accord est axé sur le renforcement de la main-d'œuvre dans le secteur de la petite enfance, particulièrement en ce qui concerne les pratiques inclusives dans la formation et le mentorat, tout en relevant les défis liés au recrutement et au maintien en poste. Parmi les mesures prévues figurent le lancement d'une campagne de marketing visant à faire la promotion de la profession et la mise en place d'un processus de reconnaissance des études en éducation de la petite enfance réalisées à l'extérieur du Canada.

Cet accord sur quatre ans fait fond sur les engagements pris avec le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et fera en sorte que le financement continuera d'être disponible pour soutenir les programmes et les services de garde d'enfants pour les familles du Nouveau-Brunswick jusqu'en mars 2025.

La signature de cet accord marque un premier pas important dans la négociation entre les gouvernements fédéral et provincial d'une stratégie à long terme concernant des services de garde accessibles, abordables et de qualité au Nouveau-Brunswick. Les deux gouvernements travailleront ensemble pour conclure une entente sur les engagements financiers entourant le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Cette entente devra répondre aux besoins des familles du Nouveau-Brunswick.

« La garde d'enfants n'est pas une commodité, c'est une nécessité. Une expérience d'apprentissage de haute qualité en bas âge est essentielle au développement intellectuel, émotionnel et physique de nos enfants. Notre gouvernement continuera de lutter pour les familles et les enfants du Nouveau-Brunswick pour s'assurer qu'ils ont accès à des services de garde abordables, accessibles, flexibles et inclusifs, parce que chaque enfant mérite d'avoir le meilleur départ possible dans la vie. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen

« Renforcer la main-d'œuvre du secteur de la petite enfance en nous concentrant sur l'inclusion et le perfectionnement professionnel est la clé pour offrir des services d'apprentissage et de garde d'enfants de classe mondiale au Nouveau-Brunswick. La petite enfance est une période extrêmement importante dans le développement de l'enfant et en nous assurant que les familles de la province ont accès à des services abordables et de qualité, nous faisons en sorte que nos plus jeunes apprenants ont les outils dont ils ont besoin pour réussir, dès le départ. »

- Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, l'honorable Dominic Cardy

Le gouvernement du Canada a consacré plus de 37,2 millions de dollars à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Nouveau-Brunswick depuis 2017.

a consacré plus de 37,2 millions de dollars à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants au Nouveau-Brunswick depuis 2017. Dans le cadre des financements précédents en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a aidé à créer plus de 40 000 places plus abordables en service de garde partout au pays avant la pandémie, y compris plus de 12 600 places réglementées au Nouveau-Brunswick.

a aidé à créer plus de 40 000 places plus abordables en service de garde partout au pays avant la pandémie, y compris plus de 12 600 places réglementées au Nouveau-Brunswick. Les budgets de 2016 et de 2017 prévoyaient des fonds fédéraux dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants totalisant 7,5 milliards de dollars sur 11 ans afin de soutenir et de créer plus de places abordables et de qualité en service de garde partout au pays. Cela comprenait un financement réservé à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants autochtones.

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

