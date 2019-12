Service de sécurité incendie de Montréal - Conseils de sécurité et meilleurs vœux pour le temps des Fêtes!

MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Tous les jours, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) est sur le qui-vive pour assurer la sécurité de la population. Bien que l'année tire à sa fin et que les congés des Fêtes approchent, ses équipes demeurent en poste. Les membres du service ne cesseront de veiller sur la métropole et contribueront à la rendre toujours plus sécuritaire. À l'approche du temps des Fêtes, le SIM tient à rappeler quelques conseils de sécurité qui peuvent faire toute la différence.

Pour plusieurs, ce moment de l'année est synonyme de décorations scintillantes, de présents aux emballages multicolores, de rencontres en famille et entre amis. Ainsi, si vous cuisinez, veillez à garder un œil sur la cuisinière et à ne pas vous laisser distraire. Restez dans la pièce et soyez d'autant plus vigilant si vous utilisez de l'huile chaude pour concocter des beignets et autres aliments frits.

Pour éviter les mauvaises surprises, installez votre arbre de Noël loin des sources de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, etc.). Éteignez les lumières décoratives avant d'aller au lit et lorsque vous quittez la maison. Gardez également à l'œil vos animaux de compagnie. Ils ont souvent une fascination sans limite pour les fils électriques et les guirlandes lumineuses.

Si vous utilisez des bougies, placez-les dans un contenant incombustible qui protège la flamme et à des endroits où elles ne risquent pas d'être renversées, loin de la portée des enfants et des animaux. Éteignez-les avant de quitter une pièce ou d'aller dormir.

Qu'il soit au bois ou au propane, assurez-vous que votre foyer est dégagé en tout temps. Gardez à l'esprit que ce n'est pas un incinérateur. Les bacs à ordures et de recyclage sont toujours préférables lorsque vous souhaitez vous débarrasser d'un contenant ou d'un emballage, par exemple.

En ce qui concerne les accès et sorties de secours de votre domicile, veillez à ce qu'ils soient visibles, accessibles et déneigés. Il s'agit d'assurer votre sécurité et celle de votre famille, mais également de permettre aux équipes d'urgence d'intervenir le plus efficacement possible, s'il y a lieu.

Enfin, vous serez nombreux à profiter de quelques jours de congé. Prenez le temps de vérifier que vos avertisseurs de fumée sont bien installés et fonctionnels. Vous n'arrivez pas à vous souvenir de la dernière fois où vous avez fait cette vérification? Pensez à vous munir d'un avertisseur de fumée avec pile inamovible au lithium longue durée et soyez tranquille pour les 10 prochaines années.

« J'invite les citoyennes et citoyens à profiter de cette période de réjouissances en gardant en tête les judicieux conseils de notre Service de sécurité incendie. Je tiens aussi à remercier tous les membres des services d'urgence qui travailleront durant les Fêtes. Votre dévouement contribue à nous assurer un milieu de vie sécuritaire et agréable », mentionne Rosannie Filato, responsable de la sécurité civile au comité exécutif.

« La grande famille du SIM souhaite un bon temps des Fêtes à toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais. Santé, prospérité et sécurité pour l'année 2020. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité à tout instant », conclut Bruno Lachance, directeur du SIM.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif; Renseignements : Gabrielle Fontaine-Giroux, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 872-0333